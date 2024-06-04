主人太粗心！可憐2汪反鎖車內　棍棒鐵槌不夠力...警盾破窗救狗

▲桃園女車主誤將愛犬反鎖車內。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一位女車主誤將愛犬反鎖車內，加上又沒有備用鑰匙，蘆竹分局南竹派出所警員吳其峰、魏義庭獲報到場，眼見狗狗行動漸慢呼吸漸弱，經詢車主同意破窗後，員警先後持警棍、榔頭敲擊車窗數10下都沒破，後改持警用臂盾一擊成功，將車輛右後方車窗擊破救出報案人兩隻愛犬，報案人深感謝警員熱心協助。

▲警方以警棍和榔頭破窗無功。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局南竹派出所日前接獲民眾報案，指稱愛犬受困大樓地下室車內反鎖車上，加上沒有備用鑰匙，警員吳其峰、魏義庭到場，見報案人之愛犬受困於車內，且車窗緊閉沒有通風，眼見狗狗行動漸慢呼吸漸弱，經車主同意破窗後，並挑選較便宜的右後乘客位玻璃窗進行擊破。

▲▼改採警用臂盾一擊成功，將車窗擊破。（圖／蘆竹警分局提供）

員警先後持警棍敲擊10餘下無功後，改採榔頭繼續敲擊車窗10 餘下都沒破，後來警方機一動靈改持警用臂盾，並用尖銳面使勁一擊，車窗玻璃瞬間破裂，將車窗玻璃窗清除打開車門順利救出兩隻愛犬，報案人深感謝警員熱心協助。

蘆竹分局分局長林鼎泰呼籲，天氣漸熱，莫將愛犬獨留在密閉車廂之內，如遇到車輛反鎖需緊急救護之情況時，可撥打119或110報案以免造成不幸。