畢業典禮穫祝福！世新畢業生致詞籲：創造接納所有人的溫柔世界

▲ 世新大學校園布置多處造景歡送畢業生。

生活中心／台北報導

滿滿祝福歡送畢業生！世新大學112學年度畢業典禮於6月1日、2日舉辦，精心規劃2天5場次進行，由世新大學校長陳清河、校友會總會理事長陳錦祥、中嘉集團董事長郭冠群、公共電視文化事業基金會董事長胡元輝、考試院院長黃榮村、理律法律事務所特約資深顧問李念祖、臺灣集中保管結算所董事長林丙輝等嘉賓，與新聞傳播、管理、人文社會與法律學院院長於各場次典禮致詞，勉勵畢業生「昂首展翅，翠谷啟程」，揮別校園生活、邁向人生下一個旅程。

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▲ 理律法律事務所特約資深顧問李念祖勉勵世新畢業生提前進行生涯規劃。

世新大學畢業典禮第二天舉辦人文社會學院、法律學院、數媒系與管理學院的場次。集律師、大學教授及仲裁人等三種身分的李念祖，曾擔任5年亞洲最具規模的理律法律事務所所長，目前仍擔任特約資深顧問，以及中華民國仲裁協會名譽理事長，長期致力於培育下一代法學菁英。

李念祖以「我打算怎麼經營我的人生呢？」邀請世新畢業生一起思考，並以此提前進行生涯規劃，「每個人規劃的人生景象，其實只對自己具有意義，值得分享的則是規劃人生的方法。」他特別祝福每一位世新畢業生都能找到，「值得自己全心投入、樂此不疲，而且畢生可以經營不渝的人生志趣與志業，不負所學也不負此生。」

▲ 臺灣集中保管結算所董事長林丙輝受邀為管理學院場次演講。

不斷為台灣金融市場開創新局的臺灣集中保管結算所董事長林丙輝，受邀為管理學院場次演講，他認為專業的知識跟技能訓練固然重要，但培養正確的價值觀與態度更為關鍵。因此綜合他的人生經驗，林丙輝歸納出「C.A.R.E.」四大態度與畢業生分享，Creativity，勇於創新，願意突破自我、打破常規，為企業跟社會帶來新的變革還有發展；Appreciation，心懷感激，懂得欣賞他人的長處，常懷感恩之心，建立和諧的人際關係；Responsibility，勇於負責，對自己的行為及表現負責任，發揮解決問題的能力，並積極的付出行動；Excellence，追求卓越，主動積極學習，不斷地提高自我期許，努力實現卓越的目標。他也祝福世新畢業生，未來一定充滿了挑戰與機運，一步步成長為卓越的領導者和領袖。

▲ 世新日文系大四生黃柏榮受推薦擔任人文社會學院畢業生代表致詞。

今年畢業典禮有位超過30歲的學生，受到師長推薦擔任人文社會學院畢業生代表致詞，他是日文系的大四生黃柏榮。雙主修廣電系的他透露，30歲時決定重返校園，本來就從事影片製作等工作，進入世新日文系，以跨領域學習與實作表現優異，曾以作品《青春就在山海裡》入圍「新北校園廣告人」前12名、榮獲「舍我文學獎」小說組佳作與前往日本東北學院大學交換等優秀事蹟，也為日文系製作多部課程、學系宣傳片。黃柏榮以曾踏入職場的身分與畢業生分享，「接下來的10年，會是你們最自由的10年。你們就是怪獸，全世界都阻止不了你們去探索，因為害怕失誤而不去嘗試的話，我覺得有點笨。別想了，先做了再說！好嗎？我們應該專注於行動，而不是只對著空氣開槍。」

黃柏榮說，人生有三種坡道，上坡道、下坡道、還有想不「到」！「未來是不可理喻的怪物，你永遠也想不到，接下來的你會在哪裡做著什麼事，各位畢業後唯一能做的，只有盡力試錯、努力前進。別去管別人，你唯一能改變的，只有你自己。」他也自嘲，「就像我，活到30歲，決定回來重唸大學，現在才得以站在這裡。誰想得到呢？我甚至還要延畢。這整件事都超荒謬，但我超開心。因為我在這裡遇見了一輩子都不會忘記的夥伴們。」

他特別向人文社會學院的畢業生喊話，「我們擁有的，是能與他人溝通、共感的能力。不同於其他學院，我們不仰賴昂貴資源，更專注於人性本身。即便不被重視，仍然試著去理解他人、並給予擁抱。而我很開心能與各位一起在這裡度過四年，我們畢業的宗旨，就是要創造出所有人都能被接納的溫柔世界。」黃柏榮期許這一屆的畢業生，記住現在彼此對熱愛事物投注熱情的模樣，祝福畢業生「能找到自己所愛的事物，找到能夠接納自己全部的那個人」，一起相約在更好的未來再見。

▲ 世新大學112學年度畢業典禮精心規劃2天5場次歡送畢業生。