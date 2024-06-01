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沙崙智慧綠能科學城主題館圓滿落幕　展現台南綠色創新與無限商機

▲「沙崙智慧綠能科學城主題館」參與2024年台南國際綠色產業展，於1日展覽圓滿順利結束。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「沙崙智慧綠能科學城主題館」參與2024年台南國際綠色產業展，於1日展覽圓滿順利結束。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市經濟發展局與沙崙智慧綠能科學城，於5月30日至6月1日攜同沙崙科學城進駐廠商，以「沙崙智慧綠能科學城主題館」為名參與2024年台南國際綠色產業展，於1日展覽圓滿順利結束。

本次展期，主題館共吸引潛在買主30位，開發潛力新客戶23位。今年訪客對於主題館AI儲能系統、智慧電網應用、電池檢測等詢問熱絡，顯見各國對高效能儲能解決方案的需求越趨強烈。

台南市長黃偉哲表示，台南市已連續3年獲得經濟部能源署評比為再生能源推動績優城市，且亦獲綠色和平組織評比，再生能源治理成效為六都之冠，未來，台南市將整合各方資源，制定區域發展策略藍圖，為帶動大南方區域經濟發展全力以赴。

▲「沙崙智慧綠能科學城主題館」參與2024年台南國際綠色產業展，於1日展覽圓滿順利結束。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經濟發展局長林榮川指出，配合中央能源轉型政策及2050淨零碳排目標，沙崙智慧綠能科學城的建設緊扣國家重大產業政策方向，園區擁有充裕的產品研發和技術實力，期許能藉由這項前瞻布局，引領台南市邁向智慧綠能城市的轉型目標。

參展廠商對於台南市政府持續在沙崙科學城投入資源、建置完善軟硬體設施予以高度讚賞。牧陽能控科技表示：「這次很榮幸與沙崙智慧綠能科學城及各位進駐廠商共同參展，透過展覽傳達未來全球脫碳轉型所帶來的挑戰，提供全面能源技術服務、智能科技、儲能集中控制與管理，實現一站式能源解決方案。」

恰口科研肯定市府的努力：「此次參展成功將本公司透過循環農業廢材回收再利用之多孔性奈米碳材螯合技術推廣給農業使用，目前台南地區芒果田已大批量使用，該產品可降低田間病蟲害之影響，大幅提升30~40%良率，降低欠收之情況進而保障農民收益。」

儲盈科技也表示：「本公司的電池製造中心座落於沙崙綠能科技示範場地，與本次展會地點相得益彰。台南市政府積極倡導能源轉型，成果顯著。我們樂見能與市府攜手推廣綠色永續發展，從大型電網到家用的儲能解決方案，共同推動台灣實現淨零排放的目標。」

▲「沙崙智慧綠能科學城主題館」參與2024年台南國際綠色產業展，於1日展覽圓滿順利結束。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本展不僅讓台南的綠色產業在國際舞台上發光發熱，也為參展廠商開闢了新的市場機會。配合國家重大產業發展政策，台南市政府將持續完善沙崙智慧綠能科學城的各項功能，期能達到吸引全國人才駐留台南及促進產業發展。此外本局與沙崙智慧綠能科學城辦公室也將在10月再次帶領科學城進駐廠商參展「國際智慧能源週」、「台灣國際人工智慧暨物聯網展」，敬請大家期待。

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