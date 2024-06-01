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社會 社會焦點 保障人權

高雄男做「酒精量控管」只能喝4瓶！被同警抓酒駕　無奈喊：又是你

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄52歲張姓男子騎著微型電動二輪車上路，但卻因尚未換領牌照，而遭到警方攔查，過程中，因張男全身散發酒氣，警方隨即實施酒測，其酒測值達0.22毫克，讓張男相當懊惱。張男表示，他每天上午都會固定喝4小瓶啤酒的習慣，因擔心再涉犯酒駕案件，每天都還會做「酒精量管控」，沒想到這次卻還是超標，被警方依規定製單舉發並移置保管車輛。

▲▼ 高雄男自認有做「酒精量控管」，沒想到酒測值仍超標，遭到警方依規製單舉發 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄男自認有做「酒精量控管」，沒想到酒測值仍超標，遭到警方依規製單舉發 。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，張男先前就因酒駕駕照被吊銷，他因此改騎微型電動二輪車代步，而他因有喝酒習慣，擔心又會再犯，因此每天都做「酒精量管控」，約束自己只能在每天早上喝4小瓶啤酒，超過中午就不能再喝。

▲▼ 高雄男自認有做「酒精量控管」，沒想到酒測值仍超標，遭到警方依規製單舉發 。（圖／記者吳世龍翻攝）

張男依照自身經驗，發現喝4瓶啤酒酒測不會超標，這也讓他大膽酒駕上路，沒想到這次竟會超標，也讓他相當傻眼，「上次吹沒有，怎麼這次有反應」，隨後被警方依規製單舉發。

張男最後在簽收罰單時，突然認出自己在2023年就是遭眼前的員警查獲酒駕，讓他大感無奈，「就是你抓的」。警方聽聞後也最後不忘勸戒張男，「有年紀了，不像年輕人退酒這麼快，千萬不要再酒駕了！」

鼓山警分局長陳奕良呼籲，酒駕零容忍已是全民共識，民眾如飲用較多酒精飲品，應有足夠的休息時間，體內酒精若未完全代謝，仍可能有酒駕的風險，請民眾切勿以身試法。

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