被控賤賣土地「轉手套利4億」　中信金前行政長纏訟5年一審無罪

▲中信金控前行政長張明田 。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

曾任中信金控行政長、現任中信金控專門委員張明田，被控於2012年用弟媳名義，以9600萬元買下中信商銀1筆台南土地，2015年再以5.5億餘元賣給自己掌控的公司，從中套利4億餘元，涉犯《銀行法》特別背信等罪嫌，台北地院審理約5年，今（31日）判8位被告全部無罪，全案還可上訴。

判決理由指出，張明田因受先前涉及紅火案緣故，在中信金控與中信商銀的職務上上下下，本案發生時，張明田並非實質經理人、並無決策權限，不構成利用職務賤賣公司土地責任，張的弟弟張明人與弟媳巫春香，也不具備利害關係人身分，欠缺財報不實與背信的要件，本案不成立犯罪，且張明人夫妻帳戶金流清楚，沒提領現金製造斷點，不構成洗錢犯行。

至於本案低買高賣出現巨大價差，合議庭認為本案挨告的鑑價人並無明顯低估以致賤賣情形，商業磋商各自讓步是常態，且中信商銀身為賣方、須負排除違法佔用等瑕疵擔保責任，不能僅以鉅額價差就認定交易有弊端。

張明田與同案被告今都沒到庭聆判，中信金控隨即發表聲明，對於法院查明事實，並返還當事人清白，與當事人同感欣慰。

▲中信金控前行政長張明田。（圖／資料照）

本案源於檢調2016年間，偵辦張明田與弟弟張明人涉隱身幕後，以自己或親友實質控制公司名義，用不實鑑價資料，將北市內湖土地高價賣給中信商銀蓋資訊機房與行政大樓，違背專業經理人忠實義務、非法套利逾8億元，進而查出張明田兄弟也涉及本件台南土地交易弊端。

檢方2019年9月起訴張明田兄弟等8名被告涉犯《銀行法》特別背信、《證券交易法》非常規交易等罪嫌，指稱中信商銀2012年8月要出售1筆台南市北門路土地，張明田用弟媳當人頭、以9600萬元買下後，2015年以5億5200萬元賣給自己掌控的永約公司，從中套利4億餘元。

檢方認為，張明田當時雖已轉任中信金控與中信商銀專門委員，實際上仍為中信金控與中信商銀經理人，有權准駁公司辦理不動產購置業務的提案，張明人夫妻身為張明田親屬，在本件交易具有利害關係人身分卻沒依法揭露，涉及結構性犯罪且犯罪所得金額龐大。

檢調2019年7月15日兵分9路搜索、並約談張明田兄弟等20多人，張男兄弟訊後被聲押禁見獲准，關押不到2個月，同年9月起訴移審後，各交保8000萬元與2500萬元。若本件台南購地案最終無罪確定，張男兄弟有機會請求刑事補償。

張明田在另案內湖購地案，一審被依《金融控股公司法》特別背信罪判刑15年、併科罰金5億元，二審改判2罪各8年6月、各併科罰金9000萬元與3億元，未定應執行刑，全案上訴最高法院審理中，而張明田兄弟因內湖購地案，被延長限制出境、出海到今年（2024年）10月10日。