印度航空延誤8hrs！乘客53°C高溫下「受困機艙沒冷氣」　多人熱暈

▲印度航空一架班機因為延誤，讓乘客在沒有冷氣的機艙內待了超過8小時，導致不少乘客暈倒。（組圖／翻攝自Facebook、X）

記者葉睿涵／編譯

印度航空（Air India）AI183航班在德里機場延誤超過8小時，卻要求乘客登機，坐在沒有冷氣、通風不良的機艙內，導致不少乘客不支暈倒。記者舒維塔（Shweta Punj）在社群媒體X上發文曝光了這一痛苦經歷，抨擊航空公司的處理方式「不人道」。

據NDTV報導，印度德里正面臨一場嚴重的熱浪，29日的氣溫甚至飆升至創紀錄的攝氏52.9度。當天，印度航空在宣布班機延誤後，依然要求乘客們登機，在沒有冷氣、悶熱的機艙內苦苦等待起飛。

If there is a privatisation story that has failed it is @airindia @DGCAIndia AI 183 flight has been delayed for over 8 hours , passengers were made to board the plane without air conditioning, and then deplaned after some people fainted in the flight.This is inhuman! @JM_Scindia pic.twitter.com/86KpaOAbgb — Shweta Punj (@shwwetapunj) May 30, 2024

舒維塔透露，飛機當時的內部環境非常糟糕，酷熱的環境讓不少乘客身體不適，其中更有多人暈倒。事發後，乘客們被允許下機，但由於他們已完成出境手續，因此無法重新進入航廈。

另一位乘客夏爾馬（Abhishek Sharma）也在社群媒體呼籲航空公司儘速採取行動，強調他和其他乘客的家屬被困在登機口，「乘客被要求在沒有冷氣的飛機上等待​​，然後又被迫下機。這種處理方式令人難以接受。」

@airindia please let mine and the numerous other parents stranded at the boarding area go home!



AI 183 is over 8 hrs late. People were made to board the plane and sit without ac. Then deplaned and not allowed to enter the terminal because immigration was done#inhuman pic.twitter.com/0XdDBAovBK — Abhishek Sharma (@39Abhishek) May 30, 2024

對此，印度航空回應道，公司對於此次延誤造成的不便深感遺憾，強調其團隊正在積極解決問題。然而，航空公司的回應未能平息乘客的憤怒，不少人在網上秀出現場畫面，控訴乘客與兒童被迫坐在登機口的地板上，面露疲憊。

今年1月，印度民航總局（DGCA）發布了處理班機延誤的指導方針，要求航空公司在航班延誤超過3小時的情況下採取必要措施。然而，這起事件反映了印度航空未能有效遵守這些規定，導致乘客遭受不必要的痛苦和困擾。