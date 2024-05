印度航空延誤8hrs！乘客53°C高溫下「受困機艙沒冷氣」　多人熱暈

▲印度航空一架班機因為延誤,讓乘客在沒有冷氣的機艙內待了超過8小時,導致不少乘客暈倒。(組圖/翻攝自Facebook、X)

記者葉睿涵/編譯

印度航空(Air India)AI183航班在德里機場延誤超過8小時,卻要求乘客登機,坐在沒有冷氣、通風不良的機艙內,導致不少乘客不支暈倒。記者舒維塔(Shweta Punj)在社群媒體X上發文曝光了這一痛苦經歷,抨擊航空公司的處理方式「不人道」。

據NDTV報導,印度德里正面臨一場嚴重的熱浪,29日的氣溫甚至飆升至創紀錄的攝氏52.9度。當天,印度航空在宣布班機延誤後,依然要求乘客們登機,在沒有冷氣、悶熱的機艙內苦苦等待起飛。

If there is a privatisation story that has failed it is @airindia @DGCAIndia AI 183 flight has been delayed for over 8 hours , passengers were made to board the plane without air conditioning, and then deplaned after some people fainted in the flight.This is inhuman! @JM_Scindia pic.twitter.com/86KpaOAbgb

舒維塔透露,飛機當時的內部環境非常糟糕,酷熱的環境讓不少乘客身體不適,其中更有多人暈倒。事發後,乘客們被允許下機,但由於他們已完成出境手續,因此無法重新進入航廈。

另一位乘客夏爾馬(Abhishek Sharma)也在社群媒體呼籲航空公司儘速採取行動,強調他和其他乘客的家屬被困在登機口,「乘客被要求在沒有冷氣的飛機上等待​​,然後又被迫下機。這種處理方式令人難以接受。」

@airindia please let mine and the numerous other parents stranded at the boarding area go home!



AI 183 is over 8 hrs late. People were made to board the plane and sit without ac. Then deplaned and not allowed to enter the terminal because immigration was done#inhuman pic.twitter.com/0XdDBAovBK