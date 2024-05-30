　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度德里熱浪飆52.3°C！　創全國高溫新紀錄

▲印度德里飆52.3度高溫，全城熱烘烘。（圖／路透）

▲印度德里飆52.3度高溫，全城熱烘烘。（圖／路透，下同）

文／中央社

印度氣象局（IMD）說，德里的氣溫今天飆升到攝氏52.3度，創下印度新高紀錄。

法新社報導，印度氣象局今天下午通報，德里郊區孟吉希普（Mungeshpur）氣溫來到「嚴重熱浪狀況」，比拉吉斯坦邦（Rajastha）沙漠地區先前的全國最高氣溫紀錄，高出攝氏1度以上。

路透社報導，氣象官員說，過去幾天異常高的夏季氣溫帶來了「熱浪」到「嚴重熱浪」的狀況，不過從明天開始，印度西北部和中部的高溫可能會有所緩解。

▲▼印度德里飆52.3度高溫，全城熱烘烘。（圖／路透）

當印度最高氣溫比平常高出攝氏4.5到6.4度時，印度將宣布出現熱浪；當最高氣溫比平常高出攝氏6.5度或更高時，印度宣布出現嚴重熱浪。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，在印度東部比哈邦（Bihar）的一所公立學校，學生們在高溫下暈倒。影片畫面顯示一名女孩躺在教室的長凳上，老師把水灑在她的臉上，並用書本為她搧風。

▲▼印度德里飆52.3度高溫，全城熱烘烘。（圖／路透）

治療這些學生的醫院醫生庫瑪（Rajnikanth Kumar）說：「電解質失衡導致暈倒、嘔吐和頭暈。」

亞洲今年夏季更加炎熱，科學家說，人類造成的氣候變遷加劇這個趨勢。

居民今天在德里的納雷拉（Narela）地區發送免費冷飲，納雷拉昨天的氣溫也高達攝氏49.9度。

ET快訊
慈妹熱舞一半「從後面被撞飛」！　驚恐臉全被拍
曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖
快訊／荷蘭機場「1人捲入飛機引擎」慘死　乘客緊急疏散
雙寶爸結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」
快訊／07:54台灣東部海域規模5.1「極淺層地震」　最大震
快訊／國家警報響！　07：54地牛翻身
「從世界冠軍變一無所有」　冬奧女將慘兼3份工靠OnlyFan
快訊／大谷翔平第14轟出爐！解鎖第26個球場堆高障礙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／荷蘭機場「1人捲入飛機引擎」慘死　乘客緊急疏散

美色情按摩店紅牌竟是「中國大媽」　警查6個月：回頭客超多

18歲辣妹和人夫偷腥　10秒後遭元配2刀刺死

美媒曝：川普若重返白宮　考慮任命馬斯克當政策顧問

快訊／南韓軍方：北韓至少發射10枚彈道飛彈

印度德里熱浪飆52.3°C！　創全國高溫新紀錄

「從世界冠軍變一無所有」　冬奧女將慘兼3份工靠OnlyFans翻身

美前情報官員：中共藉環台軍演測試台美底線　美應加強嚇阻

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

以色列政府內鬨！　參謀總長嗆納坦雅胡：安全、經濟徹底失敗

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

快訊／荷蘭機場「1人捲入飛機引擎」慘死　乘客緊急疏散

美色情按摩店紅牌竟是「中國大媽」　警查6個月：回頭客超多

18歲辣妹和人夫偷腥　10秒後遭元配2刀刺死

美媒曝：川普若重返白宮　考慮任命馬斯克當政策顧問

快訊／南韓軍方：北韓至少發射10枚彈道飛彈

印度德里熱浪飆52.3°C！　創全國高溫新紀錄

「從世界冠軍變一無所有」　冬奧女將慘兼3份工靠OnlyFans翻身

美前情報官員：中共藉環台軍演測試台美底線　美應加強嚇阻

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

以色列政府內鬨！　參謀總長嗆納坦雅胡：安全、經濟徹底失敗

直擊／聯電股東搶翻天！　得來速紀念品驚見「車龍」

全台周末有雨　鋒面影響拉長

小嫻「先天沒子宮」稱代孕如曙光！立院公聽會發聲…婦科醫促修法

達比修有僅投3局傷退　教士1比9慘輸馬林魚

慈妹熱舞到一半「從後面被攝影師撞飛」！　驚恐臉全被拍

遭指「星野源小三」NHK女主播回應首曝光！電視台零發聲…他揭原因

快訊／台南私廟凌晨火警　1男全身75%燒傷送醫

快訊／荷蘭機場「1人捲入飛機引擎」慘死　乘客緊急疏散

快訊／台南瀝青廠「加熱爐異常冒煙」　警消射水灌救

三重「逾9千坪繽紛花海」免費拍！隱藏版繡球花在辰光橋下

飛機瘋狂下墜！卡達空服員甩飛　機上混亂畫面曝光台旅客嚇傻

國際熱門新聞

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

北韓空飄百顆「糞便氣球」　金與正：向南韓鬼怪送禮

「從世界冠軍變一無所有」　冬奧女將靠OnlyFans翻身

醫師錯把睪丸扭轉當烙賽　15歲少年蛋疼2度被誤診慘遭切除

輝達逼近蘋果　黃仁勳身價達1000億美元

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

即／荷蘭機場「1人捲入飛機引擎」慘死

快訊／南韓軍方：北韓至少發射10枚彈道飛彈

「斐濟水」驗出錳與3種細菌　緊急召回190萬瓶

色情按摩店紅牌竟是中國大媽　回頭客超多

京都祇園「小袖小路」設禁令　擅入罰1萬日圓

18歲辣妹和人夫偷腥　10秒後遭元配2刀刺死

以色列政府內鬨　參謀總長嗆納坦雅胡「徹底失敗」

美前官員：中共藉環台軍演測試台美底線　美應加強嚇阻

更多熱門

相關新聞

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「54秒遺作」

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「54秒遺作」

印度賈坎德邦18歲少年陶希夫（Tausif），日前為了拍攝Instagram影片吸引流量，和朋友到一處採石場的湖泊挑戰高處跳水，沒想到跳下水後，人竟然沒有浮起來游向岸邊，而是在稍微掙扎一陣後，直直往水下沉去，最終溺斃。影片全程54秒，成為陶希夫的遺作。

專家看印度「超日趕德」買進機會

專家看印度「超日趕德」買進機會

印度飆49.9℃熱到爆　發布高溫警報

印度飆49.9℃熱到爆　發布高溫警報

她熱舞「撫胸」太性感要被查了

她熱舞「撫胸」太性感要被查了

偷採1顆甜瓜　印度4歲女童遭農民私刑打死

偷採1顆甜瓜　印度4歲女童遭農民私刑打死

關鍵字：

印度德里

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

大摩點名7個股搭上輝達成長　三台廠股價「還有5成上漲空間」

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

黃仁勳帶張忠謀、林百里續攤寧夏夜市

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面