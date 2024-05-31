「停紅線外被開單」車主氣喊誘惑犯罪　罰不罰網友吵翻

記者黃翊婷／綜合報導

一名車主抱怨，今年3月間將車子停在路邊，明明沒有畫紅線，卻被開了一張罰單，讓他有種「被誘惑犯罪」的感覺。文章公開之後掀起網友兩派意見論戰，一派人認為，法規規定路口10公尺就是不能停車，有無紅線都一樣；另一派人則表示理解車主感到氣憤的原因，「政府工務單位沒畫足，要道路使用者自己帶尺量的意思嗎？」

▲車主不滿停在沒畫紅線的地方，卻被開單裁罰。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

車主在臉書「爆料公社」發文表示，今年3月29日將車子停在路邊，明明沒有畫紅線，卻被開了一張罰單，讓他有一種被誘惑犯罪、受騙的感覺，「他（紅線）畫不到位，我會認為已經超出被罰的界線」，希望相關單位可以給予說法。

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不過，文章公開之後掀起網友兩派意見論戰，一派網友表示理解車主感到氣憤的原因，「車主的意思是，本來就依紅線為判斷，你政府工務單位沒畫足，要道路使用者自己帶尺量的意思嗎」、「台南的警察跟我說，轉彎處沒有紅線的話就是抓10公尺，有紅線的話就看紅線畫到哪就到哪，不管紅線有沒有畫到10公尺的地方，停在紅線上才抓，現在看到這個我也是問號」。

另一派人則認為，法規規定路口10公尺不能停車，不管有沒有畫紅線都一樣，就算線畫短了或畫錯顏色，轉彎處就是不能停車，若原PO執著於紅線長短，只能送申訴看看了，至於網友留言提到的台南警察說法，可能只是該名警察的開單標準，不代表別的警察也會這樣判斷。