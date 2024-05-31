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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會改革三讀「黃國昌傷最重」　TPOC揭超高負聲量

▲▼黃國昌 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

儘管藍白共推的國會改革法遭民進黨團強烈杯葛，甚至廠外聚集大批群眾抗議，立法院會最終仍三讀相關的《立法院職權行使法》部分條文修正。TPOC台灣議題研究中心調查發現，儘管國民黨團總召傅崐萁也遭到批評，但民眾黨團總召黃國昌扛下最多砲火，而傅崐萁的好感度反而在審議法案期間提升至約0.24。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集5月17日至5月28日立法院會審議國會職權法案前後，傅崐萁與黃國昌的網路聲量與網路好感度數據。數據分析結果發現，雖然傅崐萁與黃國昌的好感度（P／N值）分別為0.25、0.24差距不大，但相較傅崐萁只收到4.2萬則左右負面聲量，黃國昌的負面聲量高達14.9萬則，是傅崐萁負面聲量的3.5倍。

另一方面，在修法前後，民眾黨整體的好感度維持在0.27，國民黨的好感度則由0.34成長到0.41，等於是黃國昌一人扮演吸收砲火的角色，一人受累，卻換來國民黨沾光。

TPOC台灣議題研究中心指出，雖然國會改革相關法案已經三讀，但緊接而來的還有行政院覆議、大法官釋憲等戰場，以及「立法院調查權」引發廢除監察院的討論，傅崐萁拋出成立「特偵組」查弊等議題。對比民眾黨主席柯文哲已公開表態反對特偵組，黃國昌個人動向似乎仍曖昧不明，倘若他繼續與藍營「越走越近」，不維持民眾黨立委的主體性，也不釐清自己與傅崐萁的關係，恐怕批評聲浪只會越來越多。

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