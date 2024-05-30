1前戲「老公只盯女優」爽玩不理　人妻淚：我像真人版飛機杯

▲老公盯著女優，要求原PO手口並用，只顧自己爽。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我內心感到極大的羞辱！」一名女網友透露，夫妻倆房事頻率夠少了，然而老公雙眼只盯著女優，卻要原PO不斷口手並用，甚至要配合片中的速度，舒暢之後就把老婆晾在一邊，氣得原PO痛罵「我就像一樣真人版飛機杯！」文章曝光後，網友紛紛嘆氣「妳沒體會過在乎妳的性愛嗎？」

一名女網友在Dcard表示，與先生結婚6年育有2寶，但這麼多年有一事讓她難以啟齒，「我是先生第一個發生關係的對象，也是最後一個」，由於他是巨乳控，以前會要原PO去針灸隆乳。

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看著老公個普通外表的38歲凸肚中年男子，卻老是對她身材有意見，氣得原PO反擊，「你本身也不是所謂的30公分、沒有八塊腹肌、也不是走顏值路線！」

不僅如此，房事也讓原PO非常崩潰，「先生很喜歡要我用嘴或是手幫他」，本以為是前戲調情的一部份，沒想到老公爽完後，就沒有進一步動作，「最令我不能接受的...他會躺在床上滑手機開始找片，要我將速度放慢配合他。」

原PO無奈透露，從頭到尾，老公只盯著手機裡的女優，「肆意的要我手口並用，我就像一樣真人版飛機杯，我內心感到極大的羞辱！」

儘管原PO和老公溝通過此事，但不定時仍會發生，根本無解，讓原PO難過求助，「這樣的婚姻我該如何自處？還是說乾脆過上無性婚姻呢？」

底下網友熱議，「我會建議，自己先娛樂自己，等老公受不了求愛的時候，再提出妳的條件，看他願不願意接受，不接受他自己也有手」、「妳不喜歡為什麼還要一直滿足他？就是因為妳的底線一退再退，才讓他覺得妳好欺負」、「在性裡，他把妳當工具，那在生活上呢？其實如果妳不要在意那個心裡的小劇場，SM都有人玩了，也沒談到什麼尊重問題，反過來說，會不會在夫妻關係上，有些男性也會說，我只是提款機？在夫妻關係中，妳要太多，妳最後可能什麼都握不住」、「妳沒體會過在乎妳的性愛嗎？這樣還不翻臉是要活的多卑微」。