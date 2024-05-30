　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

要求面試穿短裙+透膚絲襪　變態老闆亮槍「闖紅燈硬上」還要第2次

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲「皓皓租屋」徐男上網徵才，卻性侵女面試者。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

「皓皓租屋」徐姓負責人在求職網徵才，面試當天卻拉下鐵門，亮出空氣槍恫嚇，強壓女求職者性侵得逞。桃園地院審理後，依攜帶兇器強制性交罪，處7年6月徒刑，徐男上訴被駁回，全案還可上訴。

判決指出，徐男以「皓皓租屋」名義，於前年1月3日在求職網站518刊登徵才資訊，並假扮人事部女員工，和女應徵者小安(化名)聯繫，表示如果願意讓老闆「潛規則」，就可獲得高薪和更好的福利，還要小安面試時穿短裙、化濃妝、穿高跟鞋，強調穿透膚絲襪是一定要的，小安只好在長褲內加上絲襪，於當天下午3點赴約。

兩人見面時，徐男又轉換成老闆角色，拉下鐵捲門面試小安，起先徐男正常對話，而後開始問小安星座、交過幾個男友，並說些下咒、下符等話題，還拿出空氣槍讓小安把玩，指著牆上的洞口說是他留下來的，暗示小安如果不從可能遭到不測，同時對她毛手毛腳，要求小安和他性交。

小安見情況不對，以正值生理期拒絕徐男，又表示自己不適任這份工作，想找理由離開，卻仍遭徐男沒收手機，推倒在地硬上，過程徐男看到小安的經血流到地板，才停手讓她離開。

事後徐男仍傳訊騷擾小安說「妳還沒完成妳的任務，我們還沒做完，等做完才算，我才會解妳血水咒」、「請妳過來」、「把該做的做完，做個end」、「我卡一半不舒服，妳要就服務態度好一點，怎會是我配合妳？」，離譜行徑讓小安憤而在Dcard公布徐男惡行，並報警處理。

▼徐男犯後傳訊要被害者回來讓他性侵第2次。（圖／翻攝Dcard）

▲▼桃園市中壢區某租屋公司日前傳出一起雇主性侵面試者案。（圖／翻攝Dcard）

全案審理時，徐男雖承認在面試現場放槍枝，但辯稱和小安是合意性交，所以小安才會在面試時穿著絲襪，且兩人已談妥工作內容和月薪4萬元，原本打算隔日就上工。

法官不採信徐男說法，判定為徐男為滿足性慾，初見面就以槍枝恫嚇小安，對她強制性交，惡性重大，依攜帶兇器強制性交罪，量處7年6月徒刑。徐男上訴到二審被駁回，還可上訴。

ET快訊
高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻
騎士闖國道！槽化線立中柱「抽菸休息」　超扯畫面曝
「馬力斯」最快明早生成！　西半部周日劇烈降雨
黃仁勳美食地圖+1！現身驥園　大讚「雞湯超好喝」
驚悚影片！載狗遭撞機車磨地起火　法鬥犬火團中逃生全身傷
明年過年放9天！2025年行事曆　3天以上連假有6個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎車載法鬥遭追撞！機車起火害人狗都受傷　警鎖定肇逃駕駛

高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻 縣長+家長會長出手了

騎士闖國道！槽化線上淡定立中柱「休息喝水還點菸」　超扯畫面曝

電線桿折斷擊中吊籠…工人「8.5M高度墜落」！送醫宣告不治

豪宅工地工人觸電摔落　AED+CPR救回！中市勞工局勒令停工開罰

驚悚片！騎士載狗遭撞機車磨地起火　法鬥犬火團中逃生全身傷

幫修車廠老闆查應徵者前科紀錄　北市警小隊長緩起訴代價曝

要求面試穿短裙+透膚絲襪　變態老闆亮槍「闖紅燈硬上」還要第2次

台84聯結車撞工程車釀大火　命危施工人員恢復心跳

獨／父母8天3度探監！寄零用錢、書籍　中捷3刀男狀況穩定

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

騎車載法鬥遭追撞！機車起火害人狗都受傷　警鎖定肇逃駕駛

高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻 縣長+家長會長出手了

騎士闖國道！槽化線上淡定立中柱「休息喝水還點菸」　超扯畫面曝

電線桿折斷擊中吊籠…工人「8.5M高度墜落」！送醫宣告不治

豪宅工地工人觸電摔落　AED+CPR救回！中市勞工局勒令停工開罰

驚悚片！騎士載狗遭撞機車磨地起火　法鬥犬火團中逃生全身傷

幫修車廠老闆查應徵者前科紀錄　北市警小隊長緩起訴代價曝

要求面試穿短裙+透膚絲襪　變態老闆亮槍「闖紅燈硬上」還要第2次

台84聯結車撞工程車釀大火　命危施工人員恢復心跳

獨／父母8天3度探監！寄零用錢、書籍　中捷3刀男狀況穩定

福斯「新一代Transporter T7」再釋預告！3動力折合新台幣122萬起

涼糕哥擺攤「有人裝工業酒精給我喝」　宣佈不收禮物：有心人太多

嘉義市「全嘉樂起來勇壯樂團」開始報名　鼓勵樂活人生下半場

陸委會：民調支持賴總統就職演說兩岸立場

先探／台積電論壇台灣場透露選股密碼

金管會出手了！三大「漂綠」行為公開，金融業該注意什麼？

勇奪T1職籃年度啦啦隊　Taishin Wonders高喊明年2連霸

63歲文章曝凍齡秘訣　「1運動不傷膝蓋」超推薦

他畢業就想買房「會太不實際嗎？」　網曝1原因搖頭：不會貸給你

騎車載法鬥遭追撞！機車起火害人狗都受傷　警鎖定肇逃駕駛

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

台84連環撞起火！工程隊4車遭猛撞1命危

新竹鐮刀煞校門口刺傷警衛　師生直擊嚇壞

清寒高中生救人畫面曝　同學捐款助畢旅

高雄斥資千萬裝潢「全套店」被抄了

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

低收單親爸阿里山墜谷亡！留2求學中女兒

應徵陣頭他被「逼吃貓屎、麵包蟲」！虐殺棄屍邊坡

即／涉拍攝少年性影像等3罪　炎亞綸判7月緩刑3年

社子島大量毒蛇亂竄闖民宅　放生團體說加持過不會咬人

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

更多熱門

相關新聞

4兄弟性侵親妹　二哥帶頭洩慾判關18年鞭24下

4兄弟性侵親妹　二哥帶頭洩慾判關18年鞭24下

新加坡一宗兄妹性侵案震驚社會，犯罪的是4名親兄弟，他們輪流對家中年僅8歲的妹妹伸出狼爪，且是長期性侵，直到受害人長大到12歲時鼓起勇氣向老師揭穿兄長惡行，案件才因此曝光。帶頭性侵親妹妹的二哥卻是4人之中後一個認罪的，被判關18年和鞭笞24下。

妻小熟睡！2寶爸夜襲酒醉女大生得逞

妻小熟睡！2寶爸夜襲酒醉女大生得逞

性侵女兒問「有沒有喜歡過我」　狼父判4年半

性侵女兒問「有沒有喜歡過我」　狼父判4年半

NONO涉性侵猥褻6女！律師估刑期：比秦偉還重

NONO涉性侵猥褻6女！律師估刑期：比秦偉還重

南投狼校長性侵女學童　一審重判15年8月

南投狼校長性侵女學童　一審重判15年8月

關鍵字：

徵才詐騙性侵案徐男求職女性正義

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

陳沂處女秀大玩「火車便當、空X撞擊

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

姚元浩肺部檢查出現病變治療中　

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面