要求面試穿短裙+透膚絲襪　變態老闆亮槍「闖紅燈硬上」還要第2次

▲「皓皓租屋」徐男上網徵才，卻性侵女面試者。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

「皓皓租屋」徐姓負責人在求職網徵才，面試當天卻拉下鐵門，亮出空氣槍恫嚇，強壓女求職者性侵得逞。桃園地院審理後，依攜帶兇器強制性交罪，處7年6月徒刑，徐男上訴被駁回，全案還可上訴。

判決指出，徐男以「皓皓租屋」名義，於前年1月3日在求職網站518刊登徵才資訊，並假扮人事部女員工，和女應徵者小安(化名)聯繫，表示如果願意讓老闆「潛規則」，就可獲得高薪和更好的福利，還要小安面試時穿短裙、化濃妝、穿高跟鞋，強調穿透膚絲襪是一定要的，小安只好在長褲內加上絲襪，於當天下午3點赴約。

兩人見面時，徐男又轉換成老闆角色，拉下鐵捲門面試小安，起先徐男正常對話，而後開始問小安星座、交過幾個男友，並說些下咒、下符等話題，還拿出空氣槍讓小安把玩，指著牆上的洞口說是他留下來的，暗示小安如果不從可能遭到不測，同時對她毛手毛腳，要求小安和他性交。

小安見情況不對，以正值生理期拒絕徐男，又表示自己不適任這份工作，想找理由離開，卻仍遭徐男沒收手機，推倒在地硬上，過程徐男看到小安的經血流到地板，才停手讓她離開。

事後徐男仍傳訊騷擾小安說「妳還沒完成妳的任務，我們還沒做完，等做完才算，我才會解妳血水咒」、「請妳過來」、「把該做的做完，做個end」、「我卡一半不舒服，妳要就服務態度好一點，怎會是我配合妳？」，離譜行徑讓小安憤而在Dcard公布徐男惡行，並報警處理。

▼徐男犯後傳訊要被害者回來讓他性侵第2次。（圖／翻攝Dcard）

全案審理時，徐男雖承認在面試現場放槍枝，但辯稱和小安是合意性交，所以小安才會在面試時穿著絲襪，且兩人已談妥工作內容和月薪4萬元，原本打算隔日就上工。

法官不採信徐男說法，判定為徐男為滿足性慾，初見面就以槍枝恫嚇小安，對她強制性交，惡性重大，依攜帶兇器強制性交罪，量處7年6月徒刑。徐男上訴到二審被駁回，還可上訴。