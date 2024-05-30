偷體育賽事訊號供賭客「邊看邊下注」　博弈集團侵權8.3億18人落網

記者鄧木卿／台中報導

刑事局去年獲報有博奕集團利用「網路爬蟲」技術，竊取國內外體育賽事訊號源，透過線上直播讓賭客邊看邊下注，經2波搜索共逮捕吳姓男子等18人，侵害體育頻道業者8.3億元市值，警方將18人依法送辦，後續將追查賭客人數及賭金。

▲▼博奕集團攔截國際體育賽事，供賭客邊看邊下注，粗估侵權8.3億元，18人落網。（圖／刑局事提供，下同）

刑事局電信偵查大隊第二隊和台中市警察局科偵隊去年在台中市北區、北屯區查獲營運中之博弈與竊訊機房2處，查獲40歲吳姓主嫌、33歲洪姓工程師等18人，查扣現金21萬多元、電腦主機31台、智慧型手機26台、筆電4台、伺服器4台、交換機4台、分享器1台、點鈔機1台、紮鈔機1台等。

該博弈公司利用網路爬蟲技術，竊取愛爾達、中華職棒（CPBL TV）等國內外體育賽事訊號源，透過線上直播讓賭客透過手機邊看邊下注（俗稱走地），賽事包括英超足球、法網及中華職棒一、二軍、高中排球聯賽等節目，經中華職棒大聯盟及愛爾達公司等2公司提出侵權告訴，侵權金額逾8.3億元。

警方表示，2024巴黎奧運賽事即將到來，將加強掃蕩賭博犯罪及非法侵權行為，以維護社會秩序，並積極向上溯源追查幕後首腦，以展現政府打擊犯罪及保護智慧財產權之決心。