晴空匯住戶含淚返家拿重要財物　新竹2殉職警消6／5聯合公祭

▲新竹市東區晴空匯集合式大樓26日發生火警，受災住戶28日分批返家拿取重要財物。（圖／CTWANT提供）



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新竹市東區晴空匯集合式大樓26日發生火警，釀成2名警消殉職。由於現場需進行火災鑑識與調查，因此必須強制受災的D1棟逾3百名住戶離開大樓。住戶們28日分批返家拿取重要財物，卻見熟悉的家園布滿黑油及黑水，牆壁也被燻黑，不禁悲從中來。另外，2名殉職警消的後事，經市府與家屬討論後，2人分別入祀苗栗忠烈祠和高雄忠烈祠，並定6月5號上午在新竹舉行聯合公祭。

新竹市長高虹安29日受訪時表示，火災發生後必須強制清空現場，以利後續進行火災鑑識與調查，因此當時強制住戶必須離開大樓，但有部分住戶在離開大樓時並沒有攜帶足夠的現金或身家物品，因此開放住戶返家拿取貴重財物。

新竹市消防局則表示，進出的住戶分為低樓層和高樓層，且必需「團進團出」，上午10時至晚間20時都會有消防及義消人員在現場待命，陪同住戶前往家中拿取重要物品，讓有需要住戶在安排時間前往。

至於住戶因災害造成的財產損失，新竹市府將秉持從寬、從速原則，派員現場勘查結果，房屋遭受火災暫時無法居住，因此5月開徵的113年房屋稅，將主動減免5至6月的稅款，每戶平均25000元，可減税約4000元，如住戶已經繳稅，也會主動辦理退稅。

北區國稅局新竹分局也提醒，民眾遭受不可抗力之災害損失，請於災害發生之次日起30日內向國稅局申請，並檢具損失清單及證明文件，國稅局將視案件狀況派員勘查及核發災害損失證明書，於113年度辦理綜合所得稅結算申報時扣除（受有保險賠償部分不得列為費用或損失）。

至於殉職的2名警消，高虹安表示目前已移靈到殯儀館，市府與家屬討論過後，決定將2人分別入祀苗栗忠烈祠和高雄忠烈祠。李詠真將會進新竹大坪頂永生園區納骨塔，規費由市府協助減免；周立鑫回到高雄，目前塔位正與高雄市政府協調當中，相關規費亦正爭取由高雄市政府協助減免。

高虹安還表示，關於聯合公祭，兩方的家屬都希望能夠在新竹市來完成，擇定日期是6月5號上午，聯合公祭之後就會繼續來辦理含入祀忠烈祠以及移入塔位等工作。

高虹安強調，這2天收到相當多各界聯繫，表示希望能夠捐款給罹難者家屬，但家屬已初步婉拒，請市府代為感謝大家。家屬的意願，是希望捐款能以幫助消防局提升設備為主，讓捐款更有意義。

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