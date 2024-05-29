　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

晴空匯住戶含淚返家拿重要財物　新竹2殉職警消6／5聯合公祭

晴空匯住戶含淚返家拿取重要財物　2殉職警消6月5日聯合公祭

▲新竹市東區晴空匯集合式大樓26日發生火警，受災住戶28日分批返家拿取重要財物。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新竹市東區晴空匯集合式大樓26日發生火警，釀成2名警消殉職。由於現場需進行火災鑑識與調查，因此必須強制受災的D1棟逾3百名住戶離開大樓。住戶們28日分批返家拿取重要財物，卻見熟悉的家園布滿黑油及黑水，牆壁也被燻黑，不禁悲從中來。另外，2名殉職警消的後事，經市府與家屬討論後，2人分別入祀苗栗忠烈祠和高雄忠烈祠，並定6月5號上午在新竹舉行聯合公祭。

新竹市長高虹安29日受訪時表示，火災發生後必須強制清空現場，以利後續進行火災鑑識與調查，因此當時強制住戶必須離開大樓，但有部分住戶在離開大樓時並沒有攜帶足夠的現金或身家物品，因此開放住戶返家拿取貴重財物。

新竹市消防局則表示，進出的住戶分為低樓層和高樓層，且必需「團進團出」，上午10時至晚間20時都會有消防及義消人員在現場待命，陪同住戶前往家中拿取重要物品，讓有需要住戶在安排時間前往。

至於住戶因災害造成的財產損失，新竹市府將秉持從寬、從速原則，派員現場勘查結果，房屋遭受火災暫時無法居住，因此5月開徵的113年房屋稅，將主動減免5至6月的稅款，每戶平均25000元，可減税約4000元，如住戶已經繳稅，也會主動辦理退稅。

北區國稅局新竹分局也提醒，民眾遭受不可抗力之災害損失，請於災害發生之次日起30日內向國稅局申請，並檢具損失清單及證明文件，國稅局將視案件狀況派員勘查及核發災害損失證明書，於113年度辦理綜合所得稅結算申報時扣除（受有保險賠償部分不得列為費用或損失）。

至於殉職的2名警消，高虹安表示目前已移靈到殯儀館，市府與家屬討論過後，決定將2人分別入祀苗栗忠烈祠和高雄忠烈祠。李詠真將會進新竹大坪頂永生園區納骨塔，規費由市府協助減免；周立鑫回到高雄，目前塔位正與高雄市政府協調當中，相關規費亦正爭取由高雄市政府協助減免。

高虹安還表示，關於聯合公祭，兩方的家屬都希望能夠在新竹市來完成，擇定日期是6月5號上午，聯合公祭之後就會繼續來辦理含入祀忠烈祠以及移入塔位等工作。

高虹安強調，這2天收到相當多各界聯繫，表示希望能夠捐款給罹難者家屬，但家屬已初步婉拒，請市府代為感謝大家。家屬的意願，是希望捐款能以幫助消防局提升設備為主，讓捐款更有意義。

延伸閱讀
失婚岳母開玩笑「老公沒了再找就好」！女婿走心要她滾出去　人妻吼：她是我媽
25萬存台灣某銀行　港女2年後查詢「剩5元」…被分400筆轉走急報警
六月爆13年婚姻亮紅燈！李易被點名「分居男甭講什麼嗎」　本人吐6字回應了

ET快訊
日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在找證據」
快訊／黃仁勳剛吃飽「又去寧夏夜市」！帶張忠謀、林百里吃蚵仔煎
反指標女神剛喊要大買NVIDIA　輝達一度跌近2%
晴空匯住戶含淚返家拿重要財物　新竹2殉職警消6／5聯合公祭
媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事「侵犯她女兒」
記得儲水！高雄11區周日起停水25小時
北市警官爆性侵女兒　慘遭停職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南柳營蓮花池塘傳出釣客落水　南消潛水尋獲人已溺死

晴空匯住戶含淚返家拿重要財物　新竹2殉職警消6／5聯合公祭

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事「侵犯她女兒」

北市警官爆性侵女兒、性騷女警　警政署考績會決議停職

打詐追贓「10個月返還14億」　法務部長：嚴懲詐欺犯罪

北投女下班回家疑遭BB彈射擊！「大腿滲血」嚇壞報案

快訊／苗栗議員曾美露銀樓被搶！搶匪假裝買　搭白色BMW逃亡

司法院提修正草案：少年犯「有條件」塗銷前科紀錄

台中澄清醫院遭攻擊9醫護傷！前員工認了：有些恩怨...不堪回首

三總醫師遭押上車討400萬！前女友撂乾弟亮槍逼簽本票...警拘3人

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

上班前見虎斑貓在睡覺　忍不住直接狂摸猛蹭XD

潔西卡私約王心凌教韓文：是祕密～　記者會搶答中文…擔心全身黑太兇

快訊／台南柳營蓮花池塘傳出釣客落水　南消潛水尋獲人已溺死

晴空匯住戶含淚返家拿重要財物　新竹2殉職警消6／5聯合公祭

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事「侵犯她女兒」

北市警官爆性侵女兒、性騷女警　警政署考績會決議停職

打詐追贓「10個月返還14億」　法務部長：嚴懲詐欺犯罪

北投女下班回家疑遭BB彈射擊！「大腿滲血」嚇壞報案

快訊／苗栗議員曾美露銀樓被搶！搶匪假裝買　搭白色BMW逃亡

司法院提修正草案：少年犯「有條件」塗銷前科紀錄

台中澄清醫院遭攻擊9醫護傷！前員工認了：有些恩怨...不堪回首

三總醫師遭押上車討400萬！前女友撂乾弟亮槍逼簽本票...警拘3人

新北三芝水梯田嘉年華開跑　廣邀民眾下田手作吃美

新北三和國小挑戰3km路跑　校長陳紹賓：樂活健康愛家鄉

快訊／台南柳營蓮花池塘傳出釣客落水　南消潛水尋獲人已溺死

鬼門關前搶救更生人！更保臺北分會靠家庭力量救回癌症更生人

BMW Z4傳2026年停產！下一代「TOYOTA牛魔王」恐得獨自生產

台中「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈！每天限量20碗腳筋飯老饕不捨

36歲康利西冠7連敗後首勝　蟻人笑他「老得要死」幫取兩字怪綽號

丁學文／挽救生育率　不能只靠撒幣！

凱迪拉克「XT4休旅車」2025年式又漲價！縮減至2車型標配主動安全

邵雨薇遊學2個月「拍片講日文」　曝學習成果：很高興我來了

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

即／台中澄清醫院遭無差別攻擊　9醫護遭打傷

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

BMW國道擋救護車！中榮曝早產兒現況

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

真理褲妹後車廂鑽出　後方駕駛看傻：這X小？

當沖失利　北市女銀行員A客戶430萬　

微波茶碗蒸之亂　短褲女PK超商店員

23歲警罹血癌昏迷2個月　一度移除頭蓋骨降壓

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

郭書瑤首露面「落淚道歉」

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

快訊／六月發聲回應婚變李易！

即／台中澄清醫院遭無差別攻擊　9醫護遭打傷

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

昆凌2歲小女兒「做家事」！

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面