新教長提「恢復大陸學位生來台」　揭3施政重點：培育前瞻技術人才

▲教育部部長鄭英耀（左二），與次長張廖萬堅（左一）、葉丙成（右二）、林騰蛟（右一）。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

520剛上任的教育部長鄭英耀，今（21日）首度提出「開放學位生來台」等未來3大施政重點。鄭英耀指出，未來將落實賴總統政策，在對等尊嚴原則下，恢復中國學位生來台，台灣為半導體先進製程技術，扮演「全球民主供應鏈」關鍵角色，未來將繼續為台灣培育前瞻技術人才，而教育部也會努力，讓教育變的更好，讓學生找到更好發展，讓老師與家長安心。

鄭英耀今天下午聯袂新任次長張廖萬堅、葉丙成，以及留任的次長林騰蛟，一同與媒體見面。面對媒體詢問上任後的施政重點，鄭英耀先提及總統賴清德昨在就職演說提到，兩岸在平等尊嚴前提下，恢復學位生來台。而中國的學位生從2020年起就終止來台，但讓兩岸的年輕人有更健康互動機會，以及更多學習與認識，是有助於了解彼此，這將是一個好的發展。

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隨後鄭英耀提到，總統賴清德昨也提及，半導體無所不在，面對AI浪潮席捲而來，台灣現在掌握半導體先進製程技術，站在AI革命的中心，是「全球民主供應鏈」關鍵，影響世界經濟發展。面對大環境再改變，故教育部未來會努力培育量子電腦、機器人、精準醫療等方面的前瞻技術人才，讓台灣繼續扮演領導角色，也培育可以國際移動的人才。

在國教部分，鄭英耀分析，教育就是讓每一個年輕人，因為接受教育而找到更好發展，有更美好未來，希望在教育上，讓老師本於專業，安心指導學生，讓老師少一點壓力，讓家長少一點擔憂，讓學生少一點壓力，所以要回歸基本，讓教育品質更好。

