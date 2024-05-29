近16萬人觀看！大媽自稱「神婆」會算命　直播吹仙氣治病慘了

▲大媽透過網路直播幫人隔空治病。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

隔著螢幕都聞到口臭了！大陸陝西榆林有民眾舉報，一名女子直播自稱「神婆」，聲稱會算命、隔空治病等，吸引不少網友關注和打賞，也因此遭到警方調查，被認為利用網路傳播迷信內容，造成不良社會影響，下場也出爐了。

透過影片可見，女子透過直播聲稱可以幫人「治病」，哪裡不舒服，就把手機對準該部位，接著她朝鏡頭不斷吹氣，助理更透露：「線下什麼病都能治，什麼事都能看（算命）」，期間有不少網友留言甚至打賞，高達近16萬人觀看，可見人氣不俗。

▲大媽透過直播對著螢幕連續吹氣。（圖／翻攝自微博）

警方接獲舉報後調查，女子在直播過程為吸引粉絲打賞，透過社交平台為網友算命、看運勢、用「仙氣」治病等，利用網路傳播迷信內容，造成不良社會影響，目前女子因利用迷信活動擾亂社會秩序，被依法行政處罰。

消息曝光後，引發一番討論，不少網友感到難以置信，「這樣也能騙到人，活久見了」、「現在還有人信這個的嗎？」、「什麼牛鬼蛇神都在直播，關鍵還有不少粉絲，這就非常的悲哀！」、「都啥年代了還有人信」、「這種騙術也有人信？現在人文化程度不都提高了嗎？怎麼還這麼容易上當？」

另外，也有網友表示，這樣的情形一直都有，只是短影音平台的興起，讓這些「大師」轉型線上了。

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