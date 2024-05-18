　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

臉書帳號狂PO文罵人「小白臉」　他挨告誹謗1原因獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子小茂（化名）因為舊的臉書帳號出現多篇罵人「小白臉」、「讓妳死」的文章，懷疑帳號被盜，偏偏他又忘記帳號、密碼，報警處理未果，反而被挨罵的對象告上法院。台南地院法官審理之後，認為現有證據無從證明那些罵人文章是小茂發布的，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

▲臉書，Meta。（圖／路透）

▲小茂聲稱臉書帳號被盜，那些罵人的文章都不是他發布的。（示意圖／路透，與本案當事人無關。）

檢方起訴指稱，小茂與A、B（夫妻）是朋友關係，去年3月間他竟在臉書發文，痛斥夫妻倆「小白臉」、「讓妳死」、「一路好走」等等，不僅毀損他們的名譽，還讓他們心生恐懼，涉犯加重誹謗、恐嚇罪嫌，因此依法將小茂起訴。

小茂則辯稱，該臉書帳號是他的舊帳號，更換手機之後，因為忘記帳號、密碼無法再登入，就申請了新的帳號使用，沒想到舊帳號疑似被盜，竟然一直發出奇怪的照片和文章，他有報警，無奈警員也沒有辦法協助拿回舊帳號，那些罵人的文章真的不是他貼的。

而當時負責承辦小茂案件的警員證稱，在臉書輸入小茂的名字，結果有2個使用同樣名字和大頭照的帳號，1個很正常，另1個則都在發布罵人文章，小茂說帳號被盜用，因為他沒有辦法幫忙救回帳號，就把案件轉交給偵查隊受理。

偵查隊警員也證稱，他在臉書搜尋小茂的名字，確實跳出多個帳號，警政署有提供取回臉書帳號的方法，只是小茂忘記一些當時申辦帳號填寫的註冊資料，兩人一起試了很久都沒有結果；雖然警局的函文記載，有警員協助小茂取回臉書帳號掌控權，但實際上並沒有成功取回，應該是因為他後來離職了，回函的同事沒有打電話向他確認，才會出現這樣的函文內容。

台南地院法官認為，在此案發生之前，小茂就因為臉書的罵人文章被叫到警局製作筆錄，當時他應該已經知道夫妻倆對文章內容存有不滿，怎麼可能在明知道會挨告的情況下，仍使用自己的名字、照片繼續張貼罵人文章。

法官接著表示，檢方提出的證據僅能證明小茂曾經持有該臉書帳號，但無法證明案發時他是否擁有帳號的控制權，也無法說服本院形成小茂有罪的心證，基於無罪推定原則，最終裁定小茂無罪，全案仍可上訴。

ET快訊
民進黨質疑舉手表決有瑕疵　黃國昌：明眼人都知道要癱瘓議事
國會肉搏！2人腦震盪、郭國文尾椎骨折、王世堅嚴重挫傷
伊能靜庾澄慶「離婚15年首同場」！出席小哈利畢業典禮
活活打死22歲男公關　台中「牛郎界李到晛」慘了
10藍白委登太平島　江啟臣寫明信片給賴清德12字曝光
《康熙》有望「重新開播」！　小S蔡康永近日合體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

古井嬰屍案竟是父「放浴缸淹死」 　高大成：應查肺部有無氣泡

新北林口農舍大火全面燃燒「燻黑一片」　屋主驚：早上才來種菜

新竹芎林廢棄木頭堆火災　消防局出動怪手...緊急開挖搶救

南投垃圾掩埋場大火！狂燒5hrs現場畫面曝光　10消防車出動搶救

討不回60萬！活活打死22歲男公關　台中「牛郎界李到晛」起訴

宜蘭消防員疑精神不濟！開勘災車自撞護欄　受傷送醫

刺青男載女友跑趴遇臨檢「腳軟煞不住」　車上全是毒...這下慘了

機車鑰匙沒拔…新北男直接偷走！　他「牽車走路」警半小時逮人

男站騎機車！沒戴安全帽闖紅燈 　警攔查是贜車…這下慘了

19天狂打528通110！台中男喊「遭射線攻擊」要警抓人　下場慘了

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

徐巧芯「立院吹笛」　讓現場一片沈默...

猜拳輸就上去要合照　師傅們超配合齊比耶

韓國瑜西裝被扯開步入議場　郭國文凌空一躍被藍委抱下

古井嬰屍案竟是父「放浴缸淹死」 　高大成：應查肺部有無氣泡

新北林口農舍大火全面燃燒「燻黑一片」　屋主驚：早上才來種菜

新竹芎林廢棄木頭堆火災　消防局出動怪手...緊急開挖搶救

南投垃圾掩埋場大火！狂燒5hrs現場畫面曝光　10消防車出動搶救

討不回60萬！活活打死22歲男公關　台中「牛郎界李到晛」起訴

宜蘭消防員疑精神不濟！開勘災車自撞護欄　受傷送醫

刺青男載女友跑趴遇臨檢「腳軟煞不住」　車上全是毒...這下慘了

機車鑰匙沒拔…新北男直接偷走！　他「牽車走路」警半小時逮人

男站騎機車！沒戴安全帽闖紅燈 　警攔查是贜車…這下慘了

19天狂打528通110！台中男喊「遭射線攻擊」要警抓人　下場慘了

潔哥3歲女兒被診斷「心房中隔缺損」！1念頭約診：真的萬萬沒想到

古井嬰屍案竟是父「放浴缸淹死」 　高大成：應查肺部有無氣泡

NBA兩場搶七20日登場　尼克「鐵人」哈特倒了！全隊6人受傷

情侶初洗鴛鴦浴！男友進浴室「第一動作」她笑翻　全場愣：超問號

Jaguar預告F-Pace休旅將停產「推雙特仕車型告別作」未來只賣電動車

開箱全新「湖上Villa」民宿！專屬庭院生火賞星、包棟約會更浪漫

國中會考數學科難易適中！取材生活化「碳排放、便利貼」入題

北市推寵物免費打疫苗！合作醫院一次看　不在籍也可以參加！

國中會考數學科92件違規！27人攜帶量角器「1人手痛提早離場」

佳娜懷孕胖14公斤！產後剛過3個月「真實體重超狂」全身照曝光

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

社會熱門新聞

即／花防部美崙營區鷹架倒塌釀6傷！　軍方回應了

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

外送員殺害小黃運將　背後鎖喉到他斷氣

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

NONO性侵前要被害女先洗澡！臉書1功能成犯罪工具

生下男嬰不想要「放浴缸淹死」狠父母起訴

台中男失蹤51天…連人帶車「墜崖200M亡」！

前妻外遇懷孕稱父不詳　綠帽男1招反擊

即／國3大溪交流道連環撞！嚴重紫爆

退休阿北面交110萬　20歲清純女車手被逮

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

更多熱門

相關新聞

志願役收假未歸　逃2天被判3個月

志願役收假未歸　逃2天被判3個月

男子阿祥（化名）是陸軍上等兵迫擊砲兵，去年5月間未依規定收假返營，還在Instagram發文聲稱「通緝犯的第一個小時」，2天之後才在家人的勸說之下返回營區。台南地院法官日前審理此案，並依意圖長期脫免職役而離去職役罪，判處阿祥有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

男從朋友家拿2包「遺物」　下場慘了

男從朋友家拿2包「遺物」　下場慘了

夫偷吃列色色姿勢計畫表　妻怒討百萬

夫偷吃列色色姿勢計畫表　妻怒討百萬

重視員工身體健康台南地院辦司法人員健康檢查

重視員工身體健康台南地院辦司法人員健康檢查

店員換班口袋偷塞13萬　下場判關半年

店員換班口袋偷塞13萬　下場判關半年

關鍵字：

台南地院

讀者迴響

熱門新聞

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

即／花防部美崙營區鷹架倒塌釀6傷！　軍方回應了

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

黃宣登《歌手》「表演太chill」陸網全看傻眼！

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

爆乳CEO網紅「換臉性愛片」瘋傳　曝：威脅騷擾不斷

當年太陽花熱血衝立院「10年後卻坐在家？」

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

兼差半套店「150人問價格」　她累翻：對男性絕望

外送員殺害小黃運將　背後鎖喉到他斷氣

更多

最夯影音

更多

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面