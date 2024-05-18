臉書帳號狂PO文罵人「小白臉」　他挨告誹謗1原因獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子小茂（化名）因為舊的臉書帳號出現多篇罵人「小白臉」、「讓妳死」的文章，懷疑帳號被盜，偏偏他又忘記帳號、密碼，報警處理未果，反而被挨罵的對象告上法院。台南地院法官審理之後，認為現有證據無從證明那些罵人文章是小茂發布的，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

▲小茂聲稱臉書帳號被盜，那些罵人的文章都不是他發布的。（示意圖／路透，與本案當事人無關。）

檢方起訴指稱，小茂與A、B（夫妻）是朋友關係，去年3月間他竟在臉書發文，痛斥夫妻倆「小白臉」、「讓妳死」、「一路好走」等等，不僅毀損他們的名譽，還讓他們心生恐懼，涉犯加重誹謗、恐嚇罪嫌，因此依法將小茂起訴。

小茂則辯稱，該臉書帳號是他的舊帳號，更換手機之後，因為忘記帳號、密碼無法再登入，就申請了新的帳號使用，沒想到舊帳號疑似被盜，竟然一直發出奇怪的照片和文章，他有報警，無奈警員也沒有辦法協助拿回舊帳號，那些罵人的文章真的不是他貼的。

而當時負責承辦小茂案件的警員證稱，在臉書輸入小茂的名字，結果有2個使用同樣名字和大頭照的帳號，1個很正常，另1個則都在發布罵人文章，小茂說帳號被盜用，因為他沒有辦法幫忙救回帳號，就把案件轉交給偵查隊受理。

偵查隊警員也證稱，他在臉書搜尋小茂的名字，確實跳出多個帳號，警政署有提供取回臉書帳號的方法，只是小茂忘記一些當時申辦帳號填寫的註冊資料，兩人一起試了很久都沒有結果；雖然警局的函文記載，有警員協助小茂取回臉書帳號掌控權，但實際上並沒有成功取回，應該是因為他後來離職了，回函的同事沒有打電話向他確認，才會出現這樣的函文內容。

台南地院法官認為，在此案發生之前，小茂就因為臉書的罵人文章被叫到警局製作筆錄，當時他應該已經知道夫妻倆對文章內容存有不滿，怎麼可能在明知道會挨告的情況下，仍使用自己的名字、照片繼續張貼罵人文章。

法官接著表示，檢方提出的證據僅能證明小茂曾經持有該臉書帳號，但無法證明案發時他是否擁有帳號的控制權，也無法說服本院形成小茂有罪的心證，基於無罪推定原則，最終裁定小茂無罪，全案仍可上訴。