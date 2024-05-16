志願役收假未歸PO文「通緝犯的第1個小時」　逃2天被判3個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿祥（化名）是陸軍上等兵迫擊砲兵，去年5月間未依規定收假返營，還在Instagram發文聲稱「通緝犯的第一個小時」，2天之後才在家人的勸說之下返回營區。台南地院法官日前審理此案，並依意圖長期脫免職役而離去職役罪，判處阿祥有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿祥收假未歸，落跑2天才在妻子的陪同下返回營區。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿祥為志願役（現已退役），是陸軍上等兵迫擊砲兵，去年5月18日休假離營，本來應該在同年5月21日收假返營，卻以勤務繁忙、與他人相處不洽等理由，拒絕返回部隊，還在Instagram個人頁面發布「通緝犯的第一個小時」等文字，接著又在LINE個人檔案寫下「慢慢打我的賴19分鐘後這支手機已經在溪裡了」等話。

後來，經過家人勸說，阿祥才在妻子的陪同之下，於同年5月23日返回營區。此案件經由憲兵指揮部台南憲兵隊移送偵辦。

台南地院法官認為，阿祥離去所屬部隊單位尚未超過6天，依據《陸海空軍刑法》第39條第1項但書規定得以減輕其刑，考量到他案發時為現役軍人，卻無故未歸原部隊，影響部隊士氣、紀律以及軍方對於人員的安全控管，在外潛逃2天才返營，行為確實不應該，最終依意圖長期脫免職役而離去職役罪，判處阿祥有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。