控郭璽是綠營打手+軍火商！法院認李眉蓁侵害名譽權　判賠30萬

▲國民黨高雄市立委候選人李眉蓁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

在2024立委選舉中，國民黨左楠選區候選人李眉蓁（現任市議員）在社交媒體上指控對手候選人郭璽是「綠營打手」、「軍火商」以及「尹清楓案重要關係人」，郭璽認為遭李「惡意抹黑」，提告求償300萬元，橋頭地院審理後，判李眉蓁需賠償郭璽30萬元。可上訴。

去年立委選舉期間，高雄左楠選區競爭激烈，除了民進黨的李柏毅和國民黨李眉蓁捉對廝殺外，麻將最大黨的郭璽扮演關鍵第三人的角色，挾著網路高聲量，也攻佔不少版面，

後來李眉蓁在社群媒體上狠批郭璽是「軍火商、軍火掮客、尹清楓案者」，讓郭璽十分火大，隨即也在臉書發文，強調他在媒體完整揭露相關法院證據使大眾知曉的明明白白，卻一再被拿來做文章、作為政治武器及節目名嘴們的風向引導，實在可惡，後來郭璽也向法院提告，向李眉蓁提告求償300萬元，並在報紙上公開道歉。。

法院審理時，郭璽主張，去年11月28日李眉蓁在臉書上發布了對他的指控，並被民視新聞台報導，但郭璽強調，他在尹清楓命案中已獲得不起訴處分，並未從事軍火買賣，也並非民進黨的一員。

李眉蓁在法庭上反駁說，她對郭璽的指控都是基於合理的意見表達。她認為，稱郭璽為「尹清楓案重要關係人」並未指控他是嫌疑人。「軍火商」只是對他人職業的描述，並未說郭璽有從中獲取不法利益。至於「綠營打手」的指控，她認為是主觀的評論，應該可以接受公眾評價。

橋頭地院審理認為，李眉蓁的言論已經超越了單純的意見表達，是出於個人選情考量，而非公益，且以選舉得票結果為證，若郭璽真的是綠營打手，那他的參選可能會吸引民進黨的選票，導致民進黨候選人落選，這與常理不符。因此，法院認定李眉蓁故意侵害郭璽的名譽權，判其敗訴，需賠償30萬元，全案可上訴。