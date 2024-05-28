　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控郭璽是綠營打手+軍火商！法院認李眉蓁侵害名譽權　判賠30萬

▲▼國民黨高雄市立委候選人李眉蓁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨高雄市立委候選人李眉蓁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

在2024立委選舉中，國民黨左楠選區候選人李眉蓁（現任市議員）在社交媒體上指控對手候選人郭璽是「綠營打手」、「軍火商」以及「尹清楓案重要關係人」，郭璽認為遭李「惡意抹黑」，提告求償300萬元，橋頭地院審理後，判李眉蓁需賠償郭璽30萬元。可上訴。

去年立委選舉期間，高雄左楠選區競爭激烈，除了民進黨的李柏毅和國民黨李眉蓁捉對廝殺外，麻將最大黨的郭璽扮演關鍵第三人的角色，挾著網路高聲量，也攻佔不少版面，

後來李眉蓁在社群媒體上狠批郭璽是「軍火商、軍火掮客、尹清楓案者」，讓郭璽十分火大，隨即也在臉書發文，強調他在媒體完整揭露相關法院證據使大眾知曉的明明白白，卻一再被拿來做文章、作為政治武器及節目名嘴們的風向引導，實在可惡，後來郭璽也向法院提告，向李眉蓁提告求償300萬元，並在報紙上公開道歉。。

法院審理時，郭璽主張，去年11月28日李眉蓁在臉書上發布了對他的指控，並被民視新聞台報導，但郭璽強調，他在尹清楓命案中已獲得不起訴處分，並未從事軍火買賣，也並非民進黨的一員。

李眉蓁在法庭上反駁說，她對郭璽的指控都是基於合理的意見表達。她認為，稱郭璽為「尹清楓案重要關係人」並未指控他是嫌疑人。「軍火商」只是對他人職業的描述，並未說郭璽有從中獲取不法利益。至於「綠營打手」的指控，她認為是主觀的評論，應該可以接受公眾評價。

橋頭地院審理認為，李眉蓁的言論已經超越了單純的意見表達，是出於個人選情考量，而非公益，且以選舉得票結果為證，若郭璽真的是綠營打手，那他的參選可能會吸引民進黨的選票，導致民進黨候選人落選，這與常理不符。因此，法院認定李眉蓁故意侵害郭璽的名譽權，判其敗訴，需賠償30萬元，全案可上訴。

ET快訊
郭書瑤被控惡鄰「藝人私下反差大」是常態？網有感：終究會爆出來
聖母峰5死3失蹤　登山客「塞爆山脊」危險畫面曝光
蔡依林替身！啦啦隊女神「模仿大賽奪冠軍」　驚人背景起底
霖霖遭劈腿「截圖公審」！　林庭謙求饒：只是一夜情
34歲周立鑫才剛買房　準備結婚卻殉職
25歲代理所長自戕　警父輪休中接噩耗...分局協助後事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／中捷英雄「長髮哥、高二男」恢復狀況佳　5／31一起出院

性侵猥褻11名女童還拍不雅照　跆拳道狼教練二審改判26年

恐怖情人！分手後臉書公布前男友「姓名+照片」　桃園女下場曝

專輯爆糾紛周思潔求償600萬「法官勸和解」　她喊話：小蟲出面談

這家有養狗！竊賊先到超市買貓罐頭安撫　得手10萬現金落跑

5億高中生命案再開庭！民事官司有無勝算...賴母律師：審慎樂觀

天降豪雨機車停大度橋上！彰化騎士詭異失蹤　警消搜尋中

34歲勇消剛買房準備成家卻殉職　高虹安哀悼：員額將增至496人

販毒2次買家僅1人　他賺7000元要關6年

朱國榮龍邦炒股案收割韭菜海撈上億　投保中心求償獲賠9641萬

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

勇消李詠真2023年才剛結婚　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面

新竹大樓火警2勇消殉職　家屬抵殯儀館心碎痛哭...

獨／中捷英雄「長髮哥、高二男」恢復狀況佳　5／31一起出院

性侵猥褻11名女童還拍不雅照　跆拳道狼教練二審改判26年

恐怖情人！分手後臉書公布前男友「姓名+照片」　桃園女下場曝

專輯爆糾紛周思潔求償600萬「法官勸和解」　她喊話：小蟲出面談

這家有養狗！竊賊先到超市買貓罐頭安撫　得手10萬現金落跑

5億高中生命案再開庭！民事官司有無勝算...賴母律師：審慎樂觀

天降豪雨機車停大度橋上！彰化騎士詭異失蹤　警消搜尋中

34歲勇消剛買房準備成家卻殉職　高虹安哀悼：員額將增至496人

販毒2次買家僅1人　他賺7000元要關6年

朱國榮龍邦炒股案收割韭菜海撈上億　投保中心求償獲賠9641萬

獨／中捷英雄「長髮哥、高二男」恢復狀況佳　5／31一起出院

TOYOTA「入門後驅小跑車」傳復活！搭1.3升渦輪、對手瞄準MX-5

被派到印度出差　工程師怒離職！全場見薪資秒懂：不如留在台灣

伊布也來了！超Q「寶可夢甜甜圈」限量開賣　加碼收3款周邊

陳玉珍指控「政府監控人民」　民進黨：過度幻想

才被防守獎項遺漏！布朗驚訝能奪東冠MVP　5條件達成多賺1億

王義川自爆用「手機定位」分析陳抗群眾　陳玉珍驚：比查水表還恐怖

性侵猥褻11名女童還拍不雅照　跆拳道狼教練二審改判26年

恐怖情人！分手後臉書公布前男友「姓名+照片」　桃園女下場曝

老公堅持買「1高價家電」　拒裝日牌冷氣！全場傻了：會後悔

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

25歲代理所長「頭部中彈亡」！生前曾打電話給女友

快訊／上班注意！　國道追撞翻車大回堵

即／台南驚悚命案！20歲男遭刺頸噴血亡

即／晴空匯起火原因：B1電纜線短路引發火勢

肉圓店沒收水管害老翁摔死！老闆要賠446萬

謝和弦遭網友詛咒女兒　赴警局提告

雨彈狂炸苗栗！爸爸背兒涉水上學

移工性侵台灣女同事！她向老闆求助反遭開除

528青鳥行動15縣市串連！主舞台改濟南路

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

《慶餘年》女星被欠薪7年！意外扯出驚人片酬

更多

最夯影音

更多

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面