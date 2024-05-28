4.71秒！　陸7歲女孩再破亞洲女子三階魔方紀錄

記者魏有德／綜合報導

大陸「魔方高手」7歲女孩曹豈嫻26日在貴陽舉行的2024世界魔方協會國際公開賽上，以單次4.71秒再次打破三階魔方女子單次亞洲紀錄。曹豈嫻於3月便以單次4.74秒打破該項紀錄，並以平均5.42秒第四次刷新三階魔方女子世界紀錄。

▲江蘇7歲小女孩曹豈嫻再次打破亞洲女子魔方紀錄。（圖／翻攝微博，下同）

根據比賽畫面顯示，曹豈嫻氣定神閒的看著手裡的魔方，隨著計時器開始跑動，她稚嫩的雙手迅速轉動，目不轉睛地盯著手裡的魔方。隨著曹豈嫻用力地拍下計時器按鈕，手裡的魔術方塊宛如變魔術一般已恢復成原狀，令人嘖嘖稱奇。

據了解，曹豈嫻在3月的國際公開賽洛陽站便曾在該項比賽中兩次打破紀錄，與來自大陸及海外各地的200名選手同場較技，她在三階魔方競速項目的五輪比賽中，憑藉著穩定出色的發揮，初賽平均成績5.75秒、複賽平均成績5.65秒，兩破該項目的女子世界紀錄。

曹豈嫻是江蘇海安實驗小學一年級的學生，她從幼兒園便開始接觸並喜愛上「玩魔方」這件事。當然，在曹豈嫻成功的背後，是漫長的自我訓練和堅持。

投入比賽後，日復一日的刻苦訓練成為曹豈嫻的生活日常，甚至在陷入瓶頸之際，她的父母親也跟著一起「玩魔方」，透過家庭的力量，讓曹豈嫻以7歲小女孩之姿，一路站上魔方界的頂端。