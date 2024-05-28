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大陸 大陸焦點 特派現場

10歲男童偷記密碼！「狂打賞62萬」給美女直播主　母看帳單崩潰

▲直播,女主播,直播主。（圖／CFP）

▲男童瘋狂打賞直播主。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

未成年人「打賞」事件屢見不鮮，有家長誤認為只要以「未成年人打賞」為由向平台申請退款便可挽回損失，但事實並非如此。北京一10歲男童迷上看直播，甚至偷偷記下媽媽的提款卡密碼，給直播主刷了2萬元禮物。媽媽發現後，向平台申請退款成功。沒想到，孩子又花14萬人民幣（約新台幣62萬元）打賞，這次法院認定平台不用全額退款。

據《北京日報》報導，夜深人靜，年僅10歲的小宇（化名）趁母親睡著，拿起母親的手機在一短影音平台登入母親的帳號看直播。他還根據此前偷偷記下的母親行動支付的密碼，在該平台充值了近2萬元（人民幣，下同）給主播們「刷禮物」。

幾天後，小宇媽發現兒子打賞行為，便在該平台的「未成年人誤充值退款」通道申請退款。退款過程中，平台方多次提示「若發生未成年人二次打賞行為，則該行為所造成的損失應由未成年人自行承擔」。

一個多月後，小宇在家上網課，又拿到母親的手機，再次用母親的帳號在同一個平台看直播。涉案帳號兩周內充值、打賞數百次，金額累計14萬餘元。

小宇媽發現後，再次向平台方以未成年人打賞為由申請退款，但被平台以「不支持二次退款」為由拒絕。小宇媽遂以小宇的名義起訴，要求平台經營者歸還通過自己帳號充值、打賞的14萬餘元及資金佔用利息，並賠償其律師費。

法院查明，用於打賞主播的帳號為小宇媽實名註冊的帳號，在該帳號二次打賞期間，打賞的主播包括美女主播、追劇主播、遊戲主播等多種類型。對於頻繁的帳戶消費，監護人理應有所發現。

一審法院認為，小宇媽作為法定監護人與小宇共同生活，第一次充值、打賞行為發生時，她就申請退款，表明其已知小宇存在大額打賞行為，但仍疏於對小宇的關注和照顧，作為法定監護人對未成年人如此大額支出不知情，亦未對帳戶消費進行限制性設置，存在較大過錯。綜合考慮雙方過錯及損失情況，一審法院酌定平台退還小宇媽已消費的充值款及利息2萬餘元，並賠償律師費。

小宇媽提起上訴。二審法院認為，此案二次打賞行為的發生，源於未成年人的法定代理人未能監管好自己的帳戶，並疏於對未成年人的教育和監管。監護人未盡到監護職責存在過錯。在平台屢次提示二次充值不再退款的情況下，一審法院又酌定了部分退款金額，並無不當。最終，北京四中院二審判決駁回上訴，維持原判。

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