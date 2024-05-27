賀軍翔涉性侵　女藝人爆「會裝醉喇舌」

▲賀軍翔涉「妨害性自主罪」遭列為被告，過往爭議陸續爆出。



圖文／鏡週刊

賀軍翔涉「妨害性自主罪」列被告遭搜索，也陸續被人爆出爭議事件。本刊接獲多方爆料，指賀軍翔之前在私人派對上，藉酒意對漂亮女生肢體碰觸，也曾在KTV和女生磨磨蹭蹭，與平日形象落差不小。

賀軍翔以《不夠善良的我們》男主角何瑞之再度翻紅，卻因「妨害性自主罪」被告，演藝之路這一跤恐摔得不輕！據悉，被害者指控賀軍翔曾做出不雅行為，因而向警方報案，並稱賀軍翔手機裡有相關證據，警方才會持搜索票搜索，以保存相關證據。

▲捲入「妨害性自主罪」的賀軍翔，發聲明自清。

人帥膽又大 玩親密接觸

賀軍翔酒品不佳的傳言流傳多年，本刊今年初接獲爆料，去年底在某私人場合的聚會上，賀軍翔看到漂亮女生後，先是表現出君子風度與對方聊天，直到幾杯酒下肚之後，整個人喝嗨了，行為舉止變得大膽。賀軍翔有意無意肢體觸碰，到最後摸女方的手、摸臉，甚至還摸大腿等，讓女方感到不舒服與被侵犯，該女隔天打算對賀軍翔提告。

▲賀軍翔戲路宜古宜今，曾主演古裝動作電影《趙子龍》。

另外，據線上女藝人透露，過去幾年曾在KTV多次遇過賀軍翔，幾杯酒下肚後，賀軍翔會現場鎖定漂亮女生，故意玩遊戲。該女藝人形容，賀軍翔會裝醉喇舌，當然因為他長得帥，有些女生也願意。

合作陳意涵 新戲演警察

賀軍翔曾經3年沒戲拍，直到2021年參加《全明星運動會3》，並接下藍隊隊長一職，因長時間相處，隊員感情融洽，幾乎每個月都聚餐一次，這個月原訂5月30日聚餐，因事出突然，賀軍翔可能不會出席。

▲賀軍翔曾與楊丞琳合作《惡魔在身邊》，戲外兩人也是知心好友。（東方IC）

聲勢再度翻紅的賀軍翔重回戲劇圈，近日他在徐譽庭編導的《不夠善良的我們》劇中飾演林依晨老公「何瑞之」一角，溫暖卻懦弱的角色特質讓人又氣又愛，演技儼然脫胎換骨。

▲賀軍翔（右一）拍攝《不夠善良的我們》，演技受肯定，有望入圍金鐘獎。左起為柯震東、林依晨與許瑋甯。

而賀軍翔目前正在拍攝公視旗艦大戲《郵票與舒芙蕾》，他在新劇中飾演警察，和陳意涵合作，題材關注青少年毒品犯罪問題，全劇已接近殺青，此番賀軍翔成為被告，劇組也非常焦慮。

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