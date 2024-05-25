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纖維藝術家台中舉辦《透視無限》畫展　帶來視覺震撼饗宴

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

纖維藝術家劉棟於台中舉行《透視無限》美術展。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

知名纖維藝術家劉棟25日於台中市北屯區盤鈺生活美學文化館，舉行《透視無限》美術展，他將布料比作油彩，以獨創精湛的拼布藝術技法，將作品如同繪畫表現出來，畫面靈動立體，是一場視覺震撼饗宴。展期即日起至7月28日止。

劉棟（77歲）是屏東人，早期在巴西接受藝術教育，創作深受美國攝影寫實藝術家查克•克洛斯（Chuck Close）啟發，從馬賽克拼貼的創作手法，至2012年發展出「自由拼貼」的創作系列，融合水墨渲染之美，及纖維藝術的細緻柔韌，隨著豐富的色彩帶起情感傳遞，多次成功在世界各地舉行展覽，包括2022年的英國倫敦時尚和紡織博物館。

《透視無限》美術展今天開幕，現場民眾皆能索取1張題目卡，透過截取畫面的其中1塊花布，觀察找到對應的作品，彷彿體驗劉棟創作時選用花布的過程，必須在茫茫「布海」當中，找尋到最適合的布料，十分有互動性。

劉棟表示，1件約1平方米面積的作品，至少要用上4000片以上的布料才能完工，1張看似簡單的人像，常需要花上數月的時間才能創作完成，邀請民眾參觀畫展，一同進入纖維藝術創作世界。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲劉棟表示，1張看似簡單的人像，常需要花上數月的時間才能創作完成。（圖／記者白珈陽攝）

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劉棟纖維藝術台中美學文化館拼布藝術展

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