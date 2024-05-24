女大生電梯內遭「男同學強摸猥褻」　老師勸不要報案：他家裡貧窮

▲女方發文控訴。（圖／翻攝自荔枝新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳福州大學校內一男生近日在電梯內猥褻女生，引發網路熱議。網傳資訊顯示，受害女生稱在5月18日遭受猥褻後第一時間將事情經過告知了學院輔導員，但輔導員卻在後續處理中存在避重就輕，反覆為男生開脫的嫌疑，導致女生感到失望，轉而選擇報警，最後男生被行政拘留15日。

據《荔枝新聞》報導，據網傳女生發布的資訊顯示，學院輔導員在女生報警前反覆用「男生高考很多年，父親受傷，家裡貧窮」等話術「懇求」她原諒後者過錯，將「小事化小」，甚至在女生報警後，面對警員問詢，也一再為男生開脫。

對此，福州大學學生處工作人員稱事件屬實，但學校不存在縱容包庇男生的問題，「當天晚上女生報警後男生就被行政拘留了，現在還在拘留所裡。」

該工作人員強調，所以學校暫時無法對其做出相應處理，只能等男生從拘留所裡出來後，依據福州大學校紀校規，對其進行相應的懲治處理，「福州大學堅持依法治校，對違規違紀的學生肯定是要予以懲處的。」

至於受害女生目前的狀況，福州大學學生處工作人員最後補充稱，受害女生目前身心狀況尚可，「早上我們還剛剛見過面，她目前蠻好的。」

另據《搜狐千里眼》報導，目前警方已經介入此事，多方正在處理。福州大學表態稱學校日後將會加強相關的具體的管理細節。