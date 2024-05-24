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剩菜放冰箱隔天吃！夫妻雙雙「確診結直腸癌」...醫師警告了

杭州一對夫妻雙雙檢查出早發型大腸直腸癌。（圖／翻攝自富陽日報）

▲杭州一對夫妻雙雙檢查出早發型大腸直腸癌。（圖／翻攝自富陽日報）

圖文／CTWANT

夫唱婦隨？大陸杭州有一對夫妻，在醫院雙雙檢查出早發型大腸直腸癌，讓人大感意外，原來是和不良的生活習慣有很大的關係，醫師也給出警告了。

據《富陽日報》報導，章姓男子和孫姓女子這對夫妻最近急壞了，4月初預約了無痛胃腸鏡檢查，結果發現2人都是多發大腸息肉，章男的橫結腸肛側有1處不規則腫塊，孫女在直乙移行部見1處不規則腫塊，病理結果均提示高級別上皮內瘤變，過了半個月，安排內視鏡黏膜切除術。

孫女的長到息肉一次切除，但章男就沒這麼幸運，手術過程中發現橫結腸肛側的腫塊抬舉徵陰性，代表無法做內視鏡黏膜切除術手術。幸虧倆夫妻及時發現，都是結直腸癌早期，後續做好定期追蹤就好，醫師指出及時治療意味「生存期較長」，今後的生活品質也不會受到很大影響。

至於為何這對夫妻會同時罹患同一種癌症？原來和不良的飲食習慣有關，章男和妻子比較節儉，平常一餐吃不完，就把剩菜放進冰箱，第2餐繼續吃，有時還和新鮮的菜混一起炒著吃，常常是一樣菜吃3天。

醫師提醒，腌菜和隔夜飯菜中亞硝酸鹽的含量較高，過量亞硝酸鹽進入人體後，會在口腔、胃內和腸道中與蛋白質的分解產物胺結合為亞硝胺，亞硝胺為Ⅰ級致癌物，有引起食道癌、胃癌、腸癌等高度風險。

幸好結直腸癌是一種可防可治的惡性腫瘤，關鍵在於「早發現、早診斷、早治療」，不過，早期往往無症狀，便血症狀與痔瘡有些相似，很容易被忽視，假如出現3種狀況要注意：

1、大便性狀的改變：如糞便形態異常、便中帶血等情況。

2、出現陣發性腹痛：早期疼痛可能不明顯或僅有隱痛，排便時疼痛可能加重。

3、排便習慣突然改變：比如排便次數增加，出現排便不盡感等。

醫師也建議，平常應少吃油炸、醃製、高脂肪的食物，多吃新鮮的蔬菜水果，適當增加主食中粗糧、雜糧的比例，不宜過細過精，另外也要適度鍛鍊，控制體重。

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