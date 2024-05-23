　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】第七屆麗寶雕塑雙年獎徵件正式開跑！總獎金加倍超過五百萬

▲▼ 雕塑藝術,藝術獎,國際交流,創新,徵件,麗寶集團,藝術家。（圖／麗寶集團提供）

▲黃昆輝教授基金會董事長黃昆輝(左起)、麗寶集團董事長吳寶田、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為、麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢，齊聚第七屆麗寶國際雕塑雙年獎徵件記者會現場。

圖、文／麗寶集團提供

「第七屆麗寶雕塑雙年獎」即日起開始徵件至9月30日止。2024年11月公布初審入圍作品，預計2025年10月舉行頒獎典禮公布得獎名單。過去比賽已經來自63個國家、1152多位藝術家共同參與，成為國際級的藝術雕塑殿堂。麗寶集團吳寶田董事長為鼓勵更多藝術家參與創作，本屆總獎金由上屆的新臺幣200多萬元提高至新臺幣500萬元以上，期望匯聚全球菁英，拔擢藝壇新秀。吳寶田董事長表示：「希望能藉著這個平台，提供全球藝術家們，透過作品傳達出心靈深處的情感和對世界獨特的見解，共同探索雕塑藝術的創新與發展。」

第七屆麗寶雕塑雙年獎由文化部續任指導單位，並與義大利經濟貿易文化推廣辦事處共同合辦，一起凝聚藝術的能量，傳遞新世紀藝術的火炬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年評審陣容，包括英國、日本及台灣知名的雕塑家、藝術家共同擔任，其中包括當代英國知名雕塑家傑森泰勒(Jason deCaires Taylor)、日本雕塑權威伊藤隆道(Takamichi Ito)、波多野泉(Izumi Hatano)，以及臺灣雕塑大師黎志文、韓旭東。由這些在國際上活躍的雕塑藝術家們組成評審團，共同為第七屆麗寶雕塑雙年獎奠定評選作品的專業與質量。

第七屆麗寶雕塑雙年獎也邀請國立臺灣藝術大學雕塑學系、國立臺北藝術大學美術學院、以及日本沖繩縣立藝術大學共同協辦，期望串連學術界並融入多元觀點，讓徵件訊息能精確的散播於國際間，吸引全球藝術家共同參與，提昇臺灣在國際間的高度與視野。所有年滿18歲以上的藝術家皆能報名角逐本屆獎項，作品以適合長久陳列的創作材質為主，邀請各界雕塑好手共襄盛舉！

ET快訊
快訊／高雄某酒店旁墜樓！　26歲男「7樓墜地」搶救不治
17歲高中生搭中捷被砍！　父曝他「坐著未跑原因」
快訊／西門國賓大戲院宣布：16:00後暫停營業
快訊／4縣市大雨特報！大雷雨往東游擊　狂炸花蓮1小時
快訊／高雄星級酒店墜樓！　男「倒臥迴車道」命危
快訊／高雄後天「超大範圍停水」！　19萬戶快儲水
直擊／謝和弦「帶134萬元現金」現身還錢：謝謝見證！
開鍘！25人違紀助選　民進黨開除黨籍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】亞昕新莊副都心總部大樓動工　上萬建坪租金收益上看2億

她作息正常還跑100K超馬　莫名胸痛竟是超兇狠「侵襲性乳管癌」

【廣編】第七屆麗寶雕塑雙年獎徵件正式開跑！總獎金加倍超過五百萬

6月禁團令「不排除我們先釋善意」　李孟諺：觀光開放不是兩國論

快訊／西門國賓大戲院宣布：今16:00後暫停營業

快訊／大雷雨往東游擊！狂炸花蓮1小時　4縣市大雨特報

「1首飾」開始流行了！一票年輕妹子認證：百搭又氣質

李孟諺鬆口「支持台鐵提案漲票價」　年底推新版TPASS低於1200元

上個人「蓋馬桶沖水」她氣炸！一票秒懂怕爆：拜託自己開

夏天高溫加劇！台大研究：熱危害恐致腎損傷　注意3大警示症狀

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

長髮哥「戰袍洗3次才乾淨」　女友曝腥味濃到吐但有成就感

她作息正常還跑100K超馬　莫名胸痛竟是超兇狠「侵襲性乳管癌」

【廣編】第七屆麗寶雕塑雙年獎徵件正式開跑！總獎金加倍超過五百萬

6月禁團令「不排除我們先釋善意」　李孟諺：觀光開放不是兩國論

快訊／西門國賓大戲院宣布：今16:00後暫停營業

快訊／大雷雨往東游擊！狂炸花蓮1小時　4縣市大雨特報

「1首飾」開始流行了！一票年輕妹子認證：百搭又氣質

李孟諺鬆口「支持台鐵提案漲票價」　年底推新版TPASS低於1200元

上個人「蓋馬桶沖水」她氣炸！一票秒懂怕爆：拜託自己開

夏天高溫加劇！台大研究：熱危害恐致腎損傷　注意3大警示症狀

女神安芝儇定居高雄成「最強市民」　將現身愛河龍舟賽歡慶端午

朴敘俊被爆換女友了！新對象Lauren Tsai遭起底　崔宇植也有追蹤她

國賓西門戲院暫停營業！台電：萬華變電所饋線跳脫致停電　搶修中

藍營欲搬林佳龍提案救火　他戳破：根本沒有藐視國會、反質詢

傳黑道北上對付在野黨立委　張榮興：1委員派1-2警力負責

獨家／謝和弦2年「只靠版稅生活」終還清債務　喊話Keanna：過好日子

付不出聘金！泰男「賣器官失敗」太窮被女友拋棄　崩潰想跳橋

快訊／高雄某酒店旁傳墜樓！　26歲男「7樓墜地」搶救不治

未受環台軍演影響！小三通旅客鎮定如常　班班客滿日載3200人

她作息正常還跑100K超馬　莫名胸痛竟是超兇狠「侵襲性乳管癌」

吃一樣食物！同胎貓兄妹「哥哥橫向發福」　媽嘆：詐騙公司派來的

搞笑唱台語版《晚安大小姐》　網見魔性舞蹈笑：我馬上睡！

生活熱門新聞

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

快訊／國家警報響！2縣市大雨特報　2地防雷雨狂轟

下波「全台變天」雨更大　1號颱風最快周末生成

好市多停車11天「出現天價停車費」　一票人看傻！

65歲長者可領端午敬老金　這縣市最高可拿1萬元

新航「唯一空難在台灣」　24年前釀83人罹難　

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

輪到你了！　4星座下半年大轉運

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

「又沒死人叫什麼叫」！無辜推拿店遭刷1星

1號颱「艾維尼」生成機率破50%　大迴轉路徑曝

更多熱門

相關新聞

水沙連雜誌協會首辦攝影大賽

水沙連雜誌協會首辦攝影大賽

台灣水沙連雜誌發展協會首次舉辦封面作品徵件攝影大賽活動，吸引204件作品參加比賽，最終評選出41件得獎作品，金牌得主分別為李瑞源、田芷涵、許詩涵。

保障社區發展協會　參訪南佃社區發展協會

保障社區發展協會　參訪南佃社區發展協會

花蓮創新創業嘉年華徵展起跑　免費報名

花蓮創新創業嘉年華徵展起跑　免費報名

Prada夏日限定「May Issue」系列

Prada夏日限定「May Issue」系列

網紅藝術家「區間車上露紅內褲跳艷舞」　台鐵報警：再發現可拒載

網紅藝術家「區間車上露紅內褲跳艷舞」　台鐵報警：再發現可拒載

關鍵字：

雕塑藝術藝術獎國際交流創新徵件麗寶集團藝術家

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

直擊／謝和弦「帶134萬元現金」現身還錢！Keanna神隱

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面