不只關稅！還有「3大未爆彈」夾擊台灣傳產　供應鏈斷裂恐怖後果曝

▲彰化水五金聚落以「高度分工」聞名，鮮少有單一工廠具備從原料到成品的一條龍產線，一件水龍頭往往需經由數家工廠接力協作才能完工。

當全台目光聚焦在台積電股價起伏之際，一場更貼近庶民生活的風暴，正悄悄衝擊台灣中南部的經濟命脈。美國總統川普（Donald Trump）揮舞的「關稅大棒」，首當其衝並非高毛利的科技產業，而是長年支撐台灣出口與就業機會的傳統產業──水五金、工具機，以及蘭花產業。

然而這場關稅風暴僅是一個開頭，接下來的碳邊境調整機制（CBAM）、供應鏈重組、演算法時代的新競爭。這三重壓力正迫使台灣傳統產業全面轉型。《ETtoday》採訪團隊走進產業最前線：彰化頂番婆的水五金聚落、台南後壁的蘭花溫室與台中精密機械加工廠，看見三種截然不同的焦慮，也看見台灣產業在斷裂邊緣的生存能力。

▲台灣面臨少子化衝擊，半導體與 AI 產業又形成強大的「磁吸效應」，使人力流失成為傳產當前最艱難、也最迫切的結構性困境之一。

相較科技業仍有毛利空間與資本緩衝，這些深耕在地的隱形冠軍，利潤本就有限，面對關稅衝擊，許多業者直言已逼近零利潤的生存邊緣。在台中精密機械園區，工具機產業才剛熬過疫情衝擊與中國紅色供應鏈夾擊，如今又得面對美國關稅政策，業界普遍悲觀，憂心這將成為一場加速產業淘汰的關鍵戰役。

彰化鹿港的水五金產業聚落，同樣難以置身事外。過去憑藉品質與完整的垂直整合供應鏈，成功打入美國居家修繕市場，一旦關稅築起高牆，不僅價格優勢不再，更可能動搖多年建立的產業分工體系，牽一髮而動全身。

▲蘭花從單純的「農產品」，昇華為承載文化與潮流的「客製化精品」。（圖／記者林挺弘攝）

就連台灣長期引以為傲的「蘭花王國」，也感受到壓力。美國是台灣蝴蝶蘭最重要的外銷市場之一，關稅推升成本後，不僅壓縮本就有限的利潤空間，也可能削弱台灣蘭花在國際市場的競爭力。

這場衝擊，並非單純的出口數字起落，而是一場攸關地方產業與家庭生計的現實考驗。當訂單縮水甚至歸零，中南部的就業市場將如何承受？業者是選擇外移生產、加速轉型，還是被迫黯然退場？

《ETtoday新聞雲》深入產業現場，推出「關稅不是末日，而是試金石–直擊水五金、蘭花、工具機產業現場」專題，直擊這些鮮少成為鎂光燈焦點的重災區，呈現他們在壓力之下的抉擇與求生路徑。