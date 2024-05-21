殺人未遂犯逃到台北了！母住新北林口　警戒備：不排除回家

▲基隆一名犯殺人未遂罪的男子逃脫。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

近日一名男子簡郁紘犯殺人未遂罪被判3年，19日從基隆一家醫院逃脫，讓不少在地民眾恐慌。21日警方公布簡男的路線，走遍半個市區，最後搭公車去八斗子、瑞芳；不過今（21）日北市刑大接獲消息，發現簡嫌在北市松山區南京東路站下車，正派人前往相關地點調閱監視器畫面。而因為簡母住新北林口，議員蔡淑君發文要大家小心；林口分局也說，會加強查訪。

簡男去年1月在北市萬華攻擊一名女子的頭、頸，被依殺人未遂罪起訴，法官判3年，而簡男因為有思覺失調症，執行前令入相當處所，監護5年，被送到基隆一家醫院。

據悉，簡男19日趁放風離開醫院，警方接獲報案後，通報地檢署開拘票，刑事局也發緊急查緝專案，請全國警力幫找人。據悉，目前基隆學校和里民會堂暫停開放。

新北市議員蔡淑君也在臉書發文，要家人多注意，簡男從醫院逃脫，因為媽媽住林口，可能會來林口，據悉簡男沒跟媽媽聯繫。文章一出，不少人紛紛留言「一定要派個員警在母親住處埋伏」、「大家一定要提高警覺」、「重點住林口哪裡」。

據了解，簡男母親住在重劃區，屋齡10多年，社區有100多戶，目前警衛已拿簡男照片跟出入者比對，提高警覺，雖簡男沒跟媽媽聯絡，但不排除回家，林口警方也加強巡邏，協助緝捕到案。

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