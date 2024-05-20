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正妹裙底突發光！低頭驚見色狼手機藏雨傘偷拍　1原因獲判無罪

▲▼裙子示意圖,正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

▲梁男偷拍正妹裙底，他辯稱太緊張沒錄到，法官認為屬竊錄未遂，判他無罪（示意圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

記者吳佩蓁／宜蘭報導

宜蘭一名梁姓男子去年在1間知名食品門市，尾隨1名身穿短裙的辣妹小萱（化名），他將手機固定在雨傘上，並趁機將雨傘放在她雙腿之間偷拍裙底風光，得手後隨即逃跑。事後小萱向店員求助，調閱監視器才發現梁男惡行。梁男挨告後，辯稱他當時太緊張，忘記按下錄影鍵，並沒有拍到小萱裙底，檢警也未在他手機內查到偷拍照，宜蘭地院審理認為，梁男屬竊錄未遂，判他無罪，可上訴。

判決指出，案發當天梁男在路上看見小萱身穿短裙，竟起色心一路尾隨她進入一家知名食品門市，他將手機開啟閃光燈及錄影功能後，再將手機固定在雨傘上，趁小萱在櫃台結帳時，站立在她後方，並將裝有手機的雨傘朝她兩腿間，由下往上拍攝她的大腿、裙底內褲等私密部位，得手後隨即逃跑。

事後小萱察覺有異，於是向店員求助，調閱監視器後發現梁男偷拍惡行，隔天立即報警提告。

梁男偵訊時雖坦承有偷拍，但他辯稱當時他太緊張，沒有按下錄影鍵，他到店外檢視的時候，才發現沒有拍攝成功。

宜蘭地院審理認為，經警方查閱梁男手機相簿內容，沒有發現任何偷拍照片，不足以證明梁男所為已達「既遂」的階段，屬竊錄未遂行為，因此判梁男無罪，全案仍可上訴。

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