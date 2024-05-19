世新圖傳系「階境」畢展　融合AI與跨媒體展現創作新視野

▲ 世新大學傑出校友、圖傳系友王蒼鴻（右一）頒獎給學弟妹。

【文／圖文傳播學系】

【圖／賴正能、鄭旭峰提供】

【編輯／公共事務室】

世新大學圖文傳播學系109級畢業生日前於松山文創園區四號倉庫展出畢業成果展，展覽主題「階境」不僅象徵著圖傳系學生們四年來的成長歷程與校園記憶，更代表著他們對未來的期許與挑戰。

在這次的展覽中，共有七十多組精彩作品展出，學生們發揮創意，通過攝影、設計、跨媒材整合與裝置藝術等形式，完美詮釋四年來的學習成果。例如，組別「起蜂了」以桌遊的形式呼籲大眾關注碳足跡議題；而「WAACK MY SOUL」則通過攝影記錄舞蹈家的故事，並以雜誌形式呈現。

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▲ 世新大學圖文傳播學系109級畢業成果展「階境」，不僅象徵著四年來的成長歷程與校園記憶，更代表對未來的期許與挑戰。

校長陳清河在開幕式中強調，學生們的作品令人印象深刻，在人工智慧時代來臨之際，如何在平面創作中融入聲音、互動元素，或結合AI生成圖文，將成為未來值得探討的議題，期待這種跨領域結合與影像互動的新嘗試，能為未來創作領域帶來更廣闊的可能性。

世新圖傳系主任尚祚恒特別指出，「階境」除了展出作品外，為激勵學生在創作上的熱情與努力，經由各位老師評選後，頒發前三名及六名佳作，這是圖傳系30年來首次舉行畢展頒獎典禮。他也表示，在少子化的時代背景下，如何訓練學生具備思想與能力，並在社會上生存發展，是系上老師們的重要目標與責任。身為世新大學傑出校友的鴻嘉彩藝印刷公司董事長王蒼鴻，也為前三名的獲獎同學頒發獎金，期許學生們能夠學以致用，將在校所學應用於未來的職場上。

▲ 共有七十多組精彩作品參與展出，學生們發揮創意，通過攝影、設計、跨媒材整合與裝置藝術等形式，完美詮釋四年來的學習成果。

世新大學圖文傳播學系自創立以來，致力於培養具備創意思維與實務能力的專業人才，以整合影像、設計、傳播等多領域知識為特色，在四年的學習過程中，不僅學習到傳統圖文設計的技巧，還掌握了最新的數位媒體與跨媒體整合技術，課程涵蓋攝影、平面設計、數位影像處理、動畫製作與視覺傳達等多方面，培育學生們成為全方位的創意人才。

「階境」畢業成果展，不僅是圖傳系學生們四年來努力的見證，更是他們面向未來、追求卓越的起點，不僅向大眾展示了學生們獨特的影像與創作風格，也展現對未來的展望與決心。

▲ 圖傳系30年來首次舉行畢展頒獎典禮，以激勵學生在創作上的熱情與努力。