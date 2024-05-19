　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新圖傳系「階境」畢展　融合AI與跨媒體展現創作新視野

圖一：世新大學傑出校友、圖傳系友王蒼鴻（右一）頒獎給學弟世新大學妹。（圖 ／世新大學提供）

▲ 世新大學傑出校友、圖傳系友王蒼鴻（右一）頒獎給學弟妹。

【文／圖文傳播學系】
【圖／賴正能、鄭旭峰提供】
【編輯／公共事務室】

世新大學圖文傳播學系109級畢業生日前於松山文創園區四號倉庫展出畢業成果展，展覽主題「階境」不僅象徵著圖傳系學生們四年來的成長歷程與校園記憶，更代表著他們對未來的期許與挑戰。

在這次的展覽中，共有七十多組精彩作品展出，學生們發揮創意，通過攝影、設計、跨媒材整合與裝置藝術等形式，完美詮釋四年來的學習成果。例如，組別「起蜂了」以桌遊的形式呼籲大眾關注碳足跡議題；而「WAACK MY SOUL」則通過攝影記錄舞蹈家的故事，並以雜誌形式呈現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

圖二：世新大學圖文傳播學系109級畢業成果展「階境」，不僅象徵著四年來的成長歷程與校園記憶，更代表對未來的期許與挑戰。（圖 ／世新大學提供）

▲ 世新大學圖文傳播學系109級畢業成果展「階境」，不僅象徵著四年來的成長歷程與校園記憶，更代表對未來的期許與挑戰。

校長陳清河在開幕式中強調，學生們的作品令人印象深刻，在人工智慧時代來臨之際，如何在平面創作中融入聲音、互動元素，或結合AI生成圖文，將成為未來值得探討的議題，期待這種跨領域結合與影像互動的新嘗試，能為未來創作領域帶來更廣闊的可能性。

世新圖傳系主任尚祚恒特別指出，「階境」除了展出作品外，為激勵學生在創作上的熱情與努力，經由各位老師評選後，頒發前三名及六名佳作，這是圖傳系30年來首次舉行畢展頒獎典禮。他也表示，在少子化的時代背景下，如何訓練學生具備思想與能力，並在社會上生存發展，是系上老師們的重要目標與責任。身為世新大學傑出校友的鴻嘉彩藝印刷公司董事長王蒼鴻，也為前三名的獲獎同學頒發獎金，期許學生們能夠學以致用，將在校所學應用於未來的職場上。

圖三：共有七十多組精彩作品參與展出，學生們發揮創意，通過攝影、設計、跨媒材整合與裝置藝術等形式，完美詮釋四年來的學習成果。（圖 ／世新大學提供）

▲ 共有七十多組精彩作品參與展出，學生們發揮創意，通過攝影、設計、跨媒材整合與裝置藝術等形式，完美詮釋四年來的學習成果。

世新大學圖文傳播學系自創立以來，致力於培養具備創意思維與實務能力的專業人才，以整合影像、設計、傳播等多領域知識為特色，在四年的學習過程中，不僅學習到傳統圖文設計的技巧，還掌握了最新的數位媒體與跨媒體整合技術，課程涵蓋攝影、平面設計、數位影像處理、動畫製作與視覺傳達等多方面，培育學生們成為全方位的創意人才。

「階境」畢業成果展，不僅是圖傳系學生們四年來努力的見證，更是他們面向未來、追求卓越的起點，不僅向大眾展示了學生們獨特的影像與創作風格，也展現對未來的展望與決心。

圖四：圖傳系30年來首次舉行畢展頒獎典禮，以激勵學生在創作上的熱情與努力。（圖 ／世新大學提供）

▲ 圖傳系30年來首次舉行畢展頒獎典禮，以激勵學生在創作上的熱情與努力。

ET快訊
快訊／伊朗總統直升機「重落地」生死不明！
快訊／21:52規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級
好多人生病！喉嚨痛「吃5類食物」快快好　醫強推1水果
阿部瑪利亞罕曬辣照！「解放裸背」粉絲朝聖
首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天　最猛時段「紅爆大雨熱區」出爐
12生肖一周運勢出爐！「這生肖」財運飆升

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／21:52台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天　最猛時段「紅爆大雨熱區」出爐

世新圖傳系「階境」畢展　融合AI與跨媒體展現創作新視野

明「小滿」梅雨季要來了！4生肖小心失眠多夢　開運、禁忌一次看

台灣光罩CEO送醫發現膽管癌　罹癌1個月病逝！醫示警6症狀要小心

12生肖一周運勢出爐！屬牛超順、屬羊財運飆升「辛苦有收穫」

「生命之樹」曾英棟特展　台南文化中心精彩登場

明天雨彈炸全台！晚間到周三最猛 　氣象署：鋒面影響至周五

躺床上滑手機「男友突做1舉動」嚇壞她！　全場狂+1：真的忍不住

「小滿」來了！命理師曝吃「1物」助開運　貴人、事業暴增

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

南韓選秀首位「脫北練習生」！ 親曝「為當偶像」14歲離開北韓

趙小僑1歲10個月女兒愛「乾杯」　典典寶寶愛跳女團舞..關電視氣pupu！

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

快訊／21:52台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天　最猛時段「紅爆大雨熱區」出爐

世新圖傳系「階境」畢展　融合AI與跨媒體展現創作新視野

明「小滿」梅雨季要來了！4生肖小心失眠多夢　開運、禁忌一次看

台灣光罩CEO送醫發現膽管癌　罹癌1個月病逝！醫示警6症狀要小心

12生肖一周運勢出爐！屬牛超順、屬羊財運飆升「辛苦有收穫」

「生命之樹」曾英棟特展　台南文化中心精彩登場

明天雨彈炸全台！晚間到周三最猛 　氣象署：鋒面影響至周五

躺床上滑手機「男友突做1舉動」嚇壞她！　全場狂+1：真的忍不住

「小滿」來了！命理師曝吃「1物」助開運　貴人、事業暴增

快訊／伊朗總統直升機「重落地」生死不明！當局證實：救援尚未抵達

百年淡蘭古道走向國際　4縣市攜日共揭友誼步道

「中國第一美胸」徐冬冬走光照被盜賣！　氣憤宣布：絕對告到底

快訊／21:52台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

馬斯克頭痛了！特斯拉賣不掉　租「廢棄購物中心」停車場塞庫存

憲兵悶殺女友！才帶媽吃母親節大餐　為分擔家計簽志願役

「溫暖內閣」陳建仁475天任期結束！親曝下一步：繼續為台灣努力

好多人生病！喉嚨痛「吃5類食物」快快好　醫強推1水果

新北步行無礙不繞路　林口文明街打造友善步道

阿部瑪利亞罕曬辣照「解放裸背」！　羞喊：我是寵粉系偶像

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

花壽司驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報　下到入夜

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

快訊／國中會考5科解答出爐　各科考題一次看

女友提議同居「但妹妹要搬出去」　網一面倒

比墾丁還多台人？飛沖繩「1景象」他傻了

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

抄襲廠商蹦世界公布對話紀錄：她以為P圖就沒事了

把握最後好天氣　全台「下最大」時間曝

今雨區擴大！　明起「全台連下5天」

明天雨彈炸全台！晚間到周三最猛 　氣象署：鋒面影響至周五

快訊／10:55台灣東部海域規模4.2「7縣市有感」　最大震度3級

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

花壽司驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

98%狐臭人「都有1特徵」！　看耳朵就知道

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報　下到入夜

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

抗議綠8年芭樂票　白：近4000人

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

更多

最夯影音

更多

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面