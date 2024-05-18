高雄國小女主任遇變態實習師！控險遭性侵又偷拍　他拒認下場曝

▲高雄一名國小女主任指控實習老師性侵未遂又偷拍。（示意圖，非本案當事人／123RF）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名林姓教務女主任指控，李姓實習老師意圖性侵未遂、2度偷拍如廁與裙底，提告求償60萬元，高雄地院勘驗對話紀錄等證據，認定偷拍如廁部分屬實，其餘2件無明確事證，判賠12萬元為適當。

林女控訴，李男自2019年8月至2020年1月底擔任同校的實習老師，2019年11月，李男趁她帶直笛團出賽返校後，尾隨至女廁意圖性侵，但她誤以為是廁所外敲門聲是其他人要進廁所之禮貌性地敲門詢問，故未開門，而性侵未遂。

林女指稱，2021年7月7日，李男利用暑假期間校園上班人員較少，尾隨她至女廁，將手機架在廁所隔板上，趁如廁時進行偷拍；2023年6月，趁畢業典禮快結束，人潮眾多的情形下，混入人群伺機走到講台上，在她背後持手機偷拍裙底。她氣憤提告，主張李男一而再、再而三作出如此天理難容之行為，依3次不法行為各求償20萬，總計60萬元。

李男辯稱，性侵未遂事件在經由他校調查後，以「不成立」終結，如廁偷拍部分林女曾提起刑事告訴，也被不起訴處分，畢業典禮當天是為了想親自解釋之前的誤會，見林女正在忙，才會站在後面等待，豈料林女見狀竟唆使他人抓住他，他才會在驚恐下逃離現場，經林女提出刑事告訴，也再度獲得不起訴，故請求駁回其訴。

法官認為，林女未提出積極證據證明有性侵未遂、畢業典禮偷拍，但李男因如廁偷拍被偵訊時，坦承有在女廁入口處用手機隨意亂拍及錄影，主要對著天花板拍攝，並依對方指示刪除影片，又坦承尾隨李女進廁所，對話紀錄也承認有偷拍意思，足認以侵害隱私權，就此部分判賠12萬元為適當。可上訴。