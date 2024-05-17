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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

院會延宕！太平島行程滾動式調整　藍白委改3方式前往

▲▼太平島。（圖／翻攝臉書／海洋委員會）

▲太平島。（圖／翻攝臉書／海洋委員會）

記者崔至雲／台北報導

立法院外交及國防委員會原定明日將前往太平島考察，今日下午４點半將從立法院前往松山空軍基地，但由於立法院今天會延宕，行程有所改變。據了解，外交及國防委員會召委馬文君已經研擬多項備案，看是要趕搭高鐵、包夜車，或調整運輸機時間，但一切決定都要看今天院會結束時間決定。

按原訂外交及國防委員會的太平島行程，立委們今天下午4時30分將從立法院至松山機場後，下午5時起飛到屏東基地，6點到屏東基地後，會先到空勤餐廳聽取工作簡報，晚間留宿在屏東一晚。

接著隔天18日一大早6時從住宿地點搭車到屏東基地後，將聽取國軍氣象簡報及用餐後，大約上午7時從屏東基地，搭運輸機至南沙太平島，抵達太平島後一行人將到「南疆鎖鑰」國碑前合影，接著將視察戰備操演、新建碼頭，也會到觀音堂祈福，最後於下午1點搭飛機返回屏東，下午4點半再從屏東返回松山機場，結束太平島考察行程。

但由於今日立法院議程延宕，藍委們已無法按照既定時程搭車前往松山機場，據悉馬文君已安排數個方案調整，包括若院會在最後一班高鐵前結束，就將搭乘高鐵前往；若是錯過末班高鐵，則包遊覽車深夜出發；最後一種方案則是和國防部溝通，考慮明早再搭乘運輸機前往屏東基地。目前有3種方案，將依院會結束時間而滾動式調整。

至於此次視察太平島防務行程的藍白委共有18名，包括立法院副院長江啟臣、外交國防委員會召委馬文君、徐巧芯、黃仁、鄭正鈐、賴士葆、王鴻薇、羅廷瑋、林思銘、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、林沛祥、邱鎮軍、林憶君、林國成和陳昭姿。
 

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