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街訪突即隊12萬訂閱特別企劃！在地三重人大推CP值高、爆好玩「E7PLAY」2~3百玩3小時

▲▼街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

生活中心／綜合報導

身為在地人，如果有朋友來玩，你會帶他去哪裡？想想長大的過程中，有一個地方是朋友們每次都約那的「隱藏踩點」，這個俗擱好玩的地方只有在當地唸書、生活的人才知道，夠便宜又好玩！街訪突即隊「12萬訂閱特別企劃」，特別來到三重，要來詢問看看當地民眾有沒有推薦什麼CP值高，又可以一起玩樂一整天的地方，在地人一致推E7PLAY，「很適合好朋友去玩爆」、「價格很便宜」、「設施超爆多」、「兩三百就可以玩很久」，街訪突即隊直接就來到各位推薦的「E7PLAY」進行12萬訂閱的PK賽！

▲▼街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

E7PLAY的最大特色便是價格親民、設施豐富，只需支付兩三百元入場費用，能夠玩3小時，享受到許多遊樂設施的樂趣，很受到當地學生族群喜愛，24小時營業任何時間都能約朋友來玩。這次的12萬訂閱PK賽分成兩組一起挑戰「夾娃娃機」、「賽車機台」、「籃球機」、「保齡球團體賽」等關卡，贏的人可以坐在按摩椅爽吃零食，輸的人要負責打掃「寬得要命」球道。

▲▼關卡,街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

▲▼街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

一張門票可以兌換2枚代幣，代幣可玩夾娃娃機、KTV機台，其他設施則都不用代幣，進來直接玩到爽。第一關「夾娃娃機」是E7PLAY內很受歡迎的機台，夾中率很高，由余記對上罐頭，這關比的是夾三次，夾出最多的人得勝，由余記一下子夾出2個勝出。緊接著來到第二關「賽車機台」由鹹魚和韓老師進行PK，鹹魚一路衝刺遙遙領先，韓老師連他的車尾燈都看不到慘輸，被眾人笑「駕照考假的」！

▲▼關卡,街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

▲▼關卡,街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

▲▼街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

第三關「籃球機」由阿肥PK小孟，小孟努力狂投拿下131分，阿肥自嘲「大球投小球」進入「人球合一」模式，拼出超過600分的高分，以懸殊的差距贏了這關。比賽過程精彩刺激，還有其他挑戰可玩，「E7PLAY」天天（11點、15點、19點、23點）舉辦夜光保齡球免費參加，在絢爛的燈光秀下打保齡球別有一番風情，主題音樂與燈光秀每月更新，參與夜光保齡球活動玩趣味小遊戲，直接跟關主挑戰，挑戰成功即能獲得刮刮卡，有機會贏得最大獎7777玩樂金在場內使用喔！

▲▼街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

▲▼街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

▲▼街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

終於進入最後一關「保齡球團體PK賽」，第一回合余記PK小孟，由小孟以驚人的球技領先，第二回合阿肥PK罐頭，阿肥再度展現「人球合一」的技術卻接連洗溝，罐頭擊倒9瓶輕鬆獲勝，第三回合鹹魚PK韓老師，韓老師以全倒結束這回合，由小孟＋罐頭＋韓老師隊勝出，總結4關卡挑戰，小孟＋罐頭＋韓老師這一隊只贏了1關，全員接受逞罰打掃保齡球道，阿肥＋余記＋鹹魚則爽躺按摩椅～舒舒服服吃零食，回味館內有趣的各種娛樂設施！

▲▼關卡,街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

▲▼街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

▲▼街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

讓一行人一整天玩到意猶未盡的E7PLAY，館內設施種類眾多，一張門票即可以玩到飽！除了夾娃娃機、賽車機台、籃球機、保齡球之外，館內還有多種大型遊戲機台瑪利歐賽車、自遊舒壓空間、電話亭KTV、撞球、槍戰機台、桌上曲棍球、電子飛鏢機等設施可盡情玩，只要2~3百元能玩3小時，同時也有暢玩5小時的方案，真的是「俗擱大碗」！這次街訪突即隊特別跟E7PLAY合作，只要下載E7PLAY的會員App，加入會員輸入優惠碼「突即隊姨定不累」，就可免費獲得多玩2小時遊玩時間，等於買3小時可以玩5小時、買5小時可以玩7小時喔！

▲▼街訪突即隊,E7PLAY,12萬訂閱PK賽。（圖／取自影片）

兌換連結：https://lihi2.com/nN6h3
適用全台分館：台北三重館/新莊館、高雄三多館

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