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快訊／22:46花蓮秀林規模4.4「極淺層地震」　北台灣深夜搖晃

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者柯沛辰／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上10時46分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模4.4地震，震央在花蓮縣政府北方24.7公里處，深度28.4公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在宜蘭縣南澳。

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根據氣象署測報資料，震度3級地區為宜蘭縣，震度2級地區為花蓮縣、南投縣、新竹縣，震度1級地區為台中市、桃園市、新北市、彰化縣。

資料來源：氣象署

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