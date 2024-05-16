5月至今大型車事故494件奪2命　屏東警推播影片強化用路觀念

▲屏東縣政府警察局製作大型車死角影片宣導交安 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今年1月迄今，大型車輛交通事故共發生494件，造成2人死亡、11人輕重傷。為讓民眾充分了解大型車輛的危險性，有效防制此類交通事故，屏縣警局特別剪輯「大型車視線死角」宣導影片，期能建立用路人的危機意識。

屏縣警局表示，日前又發生一起大型車與機車交通事故，造成1名機車騎士死亡的憾事；而統計，大型車事故多肇因於「視線死角」、「內輪差」與「安全距離」等原因，大貨車轉彎的內輪差約3.5~4.5公尺，聯結車約6~7.5公尺，也就是所謂的危險區，用路人遇到大型車輛要保持「最大安全間隔」，不要併行，且需避開危險區，保持較大間隔距離。

特別在路口時，更要注意大型車轉向，才能避免碰撞意外，小心迴避，以保障自身安全。

另外，由於大型車輛的輪胎大、車體高、車廂大，駕駛人的「視野死角」也大，車頭前方是一個視野死角，而大客車和大貨車因為車身較高，更不容易看到前方或正下方的景象，如果用路人經過而駕駛突然啟動，就可能發生事故。

其次，車輛左右兩側也有視野死角，駕駛人雖然有照後鏡的輔助，但鏡中能夠看到的景物範圍還是有限，建議騎車或開車時應避免與大車平行，保持在左後方或右後方遠處比較安全；最後一個視野死角在車子後方，應儘量避免在車後，以免發生意外。

縣警局局長戴台㨗呼籲，大型車駕駛除應遵守相關承載規定外，行經路口時務必減速慢行、起步及轉彎時應擺頭確認再行動作，也應避免超速及闖紅燈等違規行為，以防制事故發生。另雖大型車視野死角多，駕駛人有照後鏡的輔助，但鏡中能夠看到的景物範圍還是有限，汽機車、自行車駕駛及行人於道路上遇到大型車經過時，務必保持行車安全距離，千萬別以為大型車駕駛看得到在視野死角區域的人，避免進入大型車視線死角及內輪差盲區，以維自身安全。