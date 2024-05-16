詐騙界時間管理大師！核心成員當收水手　趁空檔斜槓販毒

▲楊男為詐騙集團關鍵核心成員之一，還利用空檔兼職販毒。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市警察局第三分局偵查隊成功破獲一宗水手販毒犯罪案件。這起案件涉及到假投資詐欺，而其中一名楊姓男子不僅是詐欺集團的關鍵成員之一，除了擔任詐欺收水手，還兼職販賣各類毒品，包括第二級毒品安非他命、第三級毒品愷他命以及毒品咖啡包。

楊嫌因涉及刑案而成為檢察機關通緝的對象，因此行蹤不定，居無定所。在平日裡，他除了在新竹縣市地區等待詐欺車手取款外，還懂得「斜槓開源」利用空檔對外販賣毒品，以謀取利益，堪稱時間管理大師。

經過警方多日的調查和跟監埋伏，最終在本月11日，警方在新竹市區將楊嫌成功查獲並逮捕。當場搜查中，警方查獲了大量毒品，包括混合式毒品咖啡包52包、安非他命5包、愷他命1包、FM2等。同時，警方還起獲了涉及假投資詐欺案的犯罪所得，共計新臺幣16萬3千元等相關犯罪證物，並一併扣案偵辦。

▲▼楊姓男子擔任詐欺收水手外，還兼職販賣各類毒品，包括第二級毒品安非他命、第三級毒品愷他命以及毒品咖啡包。

▲▼警方當場搜查出包括混合式毒品咖啡包52包、安非他命5包、愷他命1包、FM2等，同時還起獲了涉及假投資詐欺案的犯罪所得，共計16萬3千元等相關犯罪證物，一併扣案偵辦。