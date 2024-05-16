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社會 社會焦點 保障人權

Toyz牢房生活曝！入監住團體房　白天做手工...晚上9點洗洗睡

▲▼Toyz勸募基金會。（圖／記者李毓康攝）

▲電競冠軍卻黑化成了毒販，備受爭議的Toyz預計將於16日前往台中監獄入監服刑。（圖／資料照片）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

電競知名網紅Toyz（劉偉健）3年前販賣二級毒品大麻煙彈被逮，遭判刑4年2月定讞，預計16日上午到台中地檢署報到，隨後發監台中監獄執行。若無意外，Toyz將入住8-10人團體房，但以往晚間9點開直播跟粉絲聊天、說話的模式，也成準點熄燈就寢，且扣掉上工、放風，每天約有14.5個小時，全和其他9名獄友一起待在寢室裡。

據了解，收容人要住幾人房，視犯罪情節以及是否有安全顧慮或管理上的考量，若有相關考量，就會安排在2至3人房的小房；若無則安排在8至10人的大房，若無意外，台中監獄應會安排Toyz入住10人大房。

至於看守所生活，一切全都按表操課，Toyz預計報到後二、三個禮拜，就會分配到工廠工作，周一到週五工作；每日上午8點開封（出房門），30分鐘後到工房工作，工作內容包括摺紙、代工等簡易加工或是使用裁縫機裁縫，每天工作4至5小時，中午11點以及下午5點在工廠吃午餐以及晚餐，中間時獄方會視情況安排運動、休息，讓收容人盥洗、洗衣服，下午5點半收封回房間，Toyz可以看自己買的小電視或看書，晚間9點熄燈就寢，直到隔天上午8點開封。

據了解，台中監獄的每個工廠一個禮拜可以1到2次到操場打球或跑步，工廠輪流用操場；如犯人需要看病可申請看病，平時也會有教會志工來上課等教化活動，家屬也可於接見時間來會面。

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