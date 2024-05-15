獨 ∕ 教學卓越獎金質獎相見歡　和平國中與巴楠花國中小交流

記者 李陳信得／台中報導

台中市和平國中甫獲「教育部112年教學卓越獎金質獎」，今（15）日接待同時獲得金質獎的高雄市巴楠花部落國中小來訪，兩校雙雙為原住民族實驗學校，去年同時爭取到教育界最高榮譽，並持續互訪交流、精益求精，展現原住民族教育的欣欣向榮。

▲▼112年同時獲得教育卓越金質獎的和平國中及高雄的巴楠花國中小，今穿著傳統服飾互相交流。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

和平國中實施泰雅文化實驗教育迄今第5年，於去（112）年獲獎後仍持續精進課程發展，今年寒假2月份全校教師就南下參訪巴楠花部落國中小，學習該校以「土地及環境」體驗與探索為主的學習模式，經由布農多族四季祭典為節期，讓學生親近土地，學習生活化文化素養，面對大自然不再害怕無助。今天巴楠花國中小7位教師及8位學生實施旅人戶外學習課程，同時回訪和平國中，體驗泰雅文化課程，正好展現校名「巴楠花（即台灣五節芒）」的韌性與多族群的文化象徵。

兩校師生分別穿著布農族與泰雅族的傳統服飾，在和平國中校園以泰雅迎賓舞相互認識，接著整個上午就參與七年級的泰雅樂舞與編織課程，讓彼此觀察與體會不同原住民文化的異同。和平國中校長葉天喜表示，由於巴楠花教學的活潑及多元，吸引了周邊跨區域甚至跨族群家長的選擇與就讀，是跨文化與全民原教的推動示範。巴楠花中小學張新榮校長更以前瞻的願景培育部落人才，成立高中部暢通民族實驗教育的升學管道，學生多元學習也展現亮眼成績，是和平國中辦學的標竿。期待兩校雙金質獎的交流激盪，共同為原住民族文化與教育升學貢獻心力。