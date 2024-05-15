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外送員挫咧等？Uber併熊貓「市佔突破8成」成獨角獸　影響一次看

（圖／報系資料照）

▲台灣外送平台老二Uber，宣布吃下使用率最高外送平台Foodpanda台灣。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

知名外送平台Uber Eat日前宣布，將要以308億元的金額併購台灣的foodpanda，由於2個平台均是台灣外送平台的龍頭，因此外界分析，如果成功合併後，Uber Eat的市占率將達到8成，首當其衝的就是市場壟斷與消費者問題，但同時也傳出，許多人苦苦敲碗的外送員保障專法問題，也有望在這次一併處理。

根據媒體報導指出，在目前民眾使用外送平台的比例上，foodpanda的使用率約為73.6%，而Uber Eat則是57.6%。根據資策會產業情報研究所（MIC）2024年做出的調查分析報告，目前在合作店家方面，Uber Eat的合作店家有7萬家，foodpanda則是超過10萬家。

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在Uber Eat要合併foodpanda的消息傳出後，外界就分析，合併後的Uber Eat市占率將達到驚人的8成，如此情況首當其衝的就是「市場壟斷問題」。消基會榮譽董事長游開雄就認為，兩個外送平台合併之後，過去的競爭關係就不付存在，公平會在審查之際，必須要注意市場壟斷的問題，否則會讓消費者面臨到不對等的情形，比如優惠消失、外送費用節節升高如此。

也因為「市場壟斷問題」難以在短時間內解決，全國外送產業工會理事長陳昱安則推測，從消息曝光到正式完成合併，推估最快也要1年的時間，當中主要是需要通過公平會的要求。

報導中也提到，全國外送產業工會在此之前，就一直希望能讓外送員專法完成修法，以此來保障外送員的權益。而在合併消息曝光後，這件事情變得更加重要。先前Uber Eat就曾與聯盟進行會議，曾針對外送員的基本權益保障進行溝通，雙方有達成初步的共識。

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