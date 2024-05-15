北市離奇槍擊案...疑槍枝走火釀2傷　他攜1槍1彈負傷投案

▲北市1晚通報2人遭槍擊，初步懷疑是因槍枝走火釀禍。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者邱中岳／台北報導

北市暗夜傳出2人遭槍擊，14日晚上9時許1名男子中彈後，與友人前往北市士林新光醫院就診，警方第一時間趕往醫院，發現男子左腹部中彈；15日凌晨1時許，又有1名男子帶槍前往北市警大同分局重慶北路派出所投案，且右後側腹部中彈，警方初步懷疑，2人係因研究槍枝走火。

警方調查，63歲的郭姓男子在14日晚上9時許，與綽號阿志的朋友前往新光醫院就診，醫院發現郭男左側腹部有槍傷，立刻通知轄區士林分局警員到場協助，警員到場後，郭男正在開刀，但陪同的阿志卻早已不見蹤影，事後通知阿志到場，阿志精神恍惚表示，當時與郭約在土城碰面，但上了計程車後發現郭中槍，立刻前往醫院救治。

沒多久，15日凌晨1時許又傳出1名46歲的林姓男子，主動持1槍1彈前往北市警大同分局重慶北路派出所投案，且右側後腹部也有槍傷，緊急送醫開刀治療，所幸情況穩定並無生命危險，警方也將槍枝送往相關單位鑑驗。

警方指出，儘管林姓男子聲稱是在家中把玩手槍，導致槍枝走火才受傷，但由於郭男與林男中槍時間相當接近，初步研判2人為認識的朋友關係，應該在北市1處民宅裡面「研究槍枝」，導致槍枝走火。

警方目前等2人狀況穩定後再行訊問，至於槍枝來源、是否為買賣槍枝等強況，後續也將釐清。初步了解，2人均有毒品、詐欺前科，是否為涉黑成員，也將進一步釐清。