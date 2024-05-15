李顯龍卸任前談台海　預估美中緊張「恐持續20年以上」

▲ 李顯龍認為，美中矛盾與緊張恐怕持續20年以上。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡總理李顯龍執政20年後於今（15）日正式交棒，卸任前談及台海時表示，美中之間的矛盾與緊張恐怕持續20年或更久，所幸新加坡與雙方皆維持良好關係，希望大國繼續在區域開展有建設性活動，維持安全與繁榮。

李顯龍卸任前接受當地媒體訪問，談及新加坡外交時被《新傳媒》記者問及台海危機下對美中關係看法，他回答，兩國關係起初是正面的，有問題但基本上仍會互相合作，如今卻充滿爭議。

李顯龍分析，美中雙方在立場和利益上存在很深的矛盾，「相信會持續很長時間，超過10年，可能20年或甚至更久」，幸運的是新加坡和美中兩國關係良好。

他提到，新加坡和中國維持良好關係已有很長一段時間，除合作開發蘇州工業園區及天津生態城，他擔任總理20年間，雙方也在重慶開展第3個政府間合作項目，並簽署「升級版中新自貿協定」，整體來說和中國關係十分友好。

李顯龍認為，中方知道新加坡希望和他們有更多合作，也不與他們做對，同時中國也清楚，雖然新加坡人多數是華人，「但我們和中國不同，這是很重要的。如果我們能維持一個正常的關係，以國家利益為基礎，它就不能是基於種族認同」，「你不能說我們同祖同族，我們就必然擁有相同歷史。」

李顯龍表示，新加坡和多個大國都是朋友，希望這些國家在該區域有建設性地活動，幫助維持區域安全與繁榮，「美國人正在這麼做」，「正因我們是朋友，當他們有事相求時，我們有時能幫上忙。」