少女棄屍懸案！西門町萬年溜冰失蹤1年　癌末兄尋妹才被發現

▲30年來未讓殺害小芬（圖）的真凶伏法，是家屬及承辦檢警心中至今的遺憾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

30年前，一則黃姓癌末建中生尋妹的新聞引發全國矚目，時任行政院長的連戰要求警政署全力協尋，後來終於查出黃妹已喪命，遭棄屍山區，並鎖定死者同學的父親朱姓男子涉有重嫌，雖然多名目擊者供稱在棄屍地點看過朱男與死者，但苦無殺人的直接證據，法院只能判朱無罪，宣判之後沒多久，癌末建中生便離世，也讓這起沒有凶手的命案，成為家屬及檢警心中永遠的遺憾。

1994年7月5日，多家媒體同步刊載一則「小芬快回家」的新聞，搭配一張少年躺病床、母親在旁照料的照片，吸引廣大民眾的目光，成為全國矚目的焦點。

▲當年癌末哥哥尋妹的新聞曝光後，讓「尋找小芬」一事成為全民運動。

癌末兄尋妹 全民相助

新聞主角是年僅16歲、就讀建國中學一年級的黃姓學生，他表示，父親8年前過世，母親靠打零工將自己及妹妹拉拔長大，但1993年9月30日、中秋節當天，妹妹和同學相約西門町，從此失去音訊，家人雖報警協尋，卻沒有任何著落。

不幸的是，黃姓建中生後來被診斷為肝癌末期，他深怕自己走後，母親無人照顧，所以鼓起勇氣，向同班同學、時任行政院長連戰的兒子連勝武求助，連勝武將此事告知父親後，連戰要求警政署通令全國警力協尋黃妹，並在媒體的推波助瀾下，讓「協尋小芬」成為全民運動。

▲時任行政院長的連戰（圖）透過兒子得知黃家狀況，便通令警政署協尋小芬行蹤。

台北市警察局文山一分局刑警看到這則新聞，注意到黃母提供小芬失蹤時的資訊，腦海裡浮現檔案室某個被塵封近1年的紙箱，有了不祥的預感。

指認無名屍 曾遭勒頸

原來1993年10月24日，有民眾在文山區老泉里的巷弄遛狗，愛犬突然跑進一處竹林，對著山溝狂吠，他靠近一看，赫然發現一具女屍，警方獲報趕抵現場，因屍體腐爛，也沒證件，無法辨識身分，只能將女屍身上的紅色上衣、藍色牛仔褲及手腕上鏡面破碎的錶，發布在協尋專刊，期盼家屬出面指認，並先將女屍安葬於公墓的無名塚。

▲小芬失蹤隔月，她的屍首被發現棄置在木柵荒野的山溝內。

承辦刑警認為無名女屍可能是黃妹，連忙到檔案室搬出紙箱，並通知黃母前來指認，黃母一走進辦公室，看到專刊上的衣物，立刻崩潰大哭，因為不論衣服、褲子或手錶，每樣都是她買給女兒的，巧合的是，確認小芬已經離開人世的那天，剛好是她失蹤滿1年的9月30日。

同年的10月4日，黃家人隨同檢警前往公墓開棺驗屍，法醫相驗發現，死者頸部有遭人勒扯的跡象，判斷應是被掐頸窒息而死。究竟是誰與十多歲的少女有如此深仇大恨，非得對她痛下毒手，並棄置荒野？為了緝凶，檢警只能想辦法還原小芬失蹤前的行蹤。

▲文山一分局（圖）通知黃母前來指認無名女屍，透過衣物飾品確認遇害的正是小芬。

檢警調查，事發當天早上，小芬和同學相約西門町萬年大樓溜冰，其中一名朱姓女同學家的花店就在中華路上，又鄰近公車站，大家講好先到花店集合，沒想到當天突然下雨，朱女怕同學淋濕，撐傘來回在公車站及花店接送同儕，第一個到達花店的就是小芬。

證詞不合理 疑似串供

不過，朱女接另一名同學抵達花店時，小芬卻不見人影，大家到齊後以為小芬臨時有事離開，不以為意，仍照既定行程去溜冰，直到當晚小芬遲未返家，黃家人驚覺有異，才趕忙報警。

▲多名目擊證人都指稱，曾於棄屍地點附近見到疑似朱男與小芬的男女發生糾紛。

現任警政署長張榮興正是當時轄區派出所所長，他接獲黃家人報案後，先詢問朱女的父親、花店老闆朱姓男子，朱男表示當天上午10點半到11點半，他都在店裡睡覺，並未看到小芬，由於當時監視器並不普及，張榮興只能帶著同仁土法煉鋼，以花店為中心，層層向外詢問，卻一無所獲。

專案小組人員表示：「萬萬沒想到小芬失蹤1年後，竟然變成命案！我們也只能從她最後現身的花店重新展開調查，結果意外發現案發隔天，這間花店就結束營業，我們逐一過濾朱男當時的說詞，才發現有諸多不合理之處。」

▲小芬當年與同學相約前往萬年大樓（圖）溜冰，不料卻在朱男開設的花店中失去音訊。

原來，小芬抵達花店後，上午11點10分曾在店裡打電話，由於花店不大，面積僅2坪，朱男若真的在店裡睡覺，不太可能沒看到小芬，且朱當天的行蹤與許多人的證詞不符，就連女兒的說法也打臉父親，更有證人透露，案發後朱男曾要求，若警方找上門，要配合他的說法。

就在檢警對朱男產生懷疑時，警方又接獲另一名高中女生報案，說自己曾是花店的工讀生，老闆朱姓男子之前以教她開車的名義，將她載往文山區，並趁機在車上對她毛手毛腳，她嚇得奪門而出，向附近農家求救，才得以平安返家，關鍵是女學生指稱的犯案地點，離小芬遭棄屍的地點只有5分鐘車程。

▲警政署長張榮興（圖）當年是轄區派出所所長，曾帶隊搜查小芬失蹤案，可惜一無所獲。

取得朱男涉嫌猥褻少女的證詞後，檢警繼續調查，朱的女兒卻突然翻供，幫父親做出不在場證明，檢察官直覺認為父女倆串供，決定將朱男羈押，偵辦期間他對相關疑點都無法清楚交代，最後還脫口說出：「我之前供詞都是瞎編的，承不承認犯案都無所謂了，你們自己去查吧！」

無殺人實據 獲判無罪

為鞏固證據，檢警陸續找到7名目擊者，他們都表示曾在棄屍地點看過疑似朱男、朱男的車與小芬，其中一名計程車司機還說曾目睹二人起衝突，並聽到朱將小芬勒斃的「喀嚓」聲，此外，檢警也在朱男車上找到疑似小芬手錶的玻璃碎片，送鑑定後獲回覆「應該是」，讓專案小組士氣大振，認為替小芬申冤有望。

▲承辦檢警以紙條寫下對小芬命案的想法，藉此紓解心中多年的遺憾。

就在檢察官準備起訴朱男前夕，朱透過律師表示願意認罪，但條件是檢察官必須要求法官不能判他死刑，他也不會交代犯案經過，面對如此荒唐的要求，檢察官無法接受，最後依殺害黃女、猥褻工讀生等罪將朱起訴。沒想到歷經1年半審理，朱涉嫌殺人部分獲判無罪；猥褻等其他罪行，也只遭輕判3年半。步出法庭時，朱甚至對著鏡頭比出勝利手勢，令人傻眼。

▲朱男（圖）說詞反覆甚至曾打算認罪協商，最後獲判無罪步出法庭時，還對媒體比出勝利手勢。

雖然目擊證人都簽名具結，願意為證詞負責，但法院為求慎重，仍安排他們接受測謊，卻有2人未通過，至於朱男測謊也沒通過，不過，測謊只能當參考，加上找不到朱殺人的直接證據，法院審理後只能做出無罪判決。對於這樣的結果，死者家屬無法接受，小芬的哥哥也在一審宣判後沒多久離世，讓這起沒有凶手的命案，成為家屬及檢警心中永遠的遺憾。

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