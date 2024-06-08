　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女棄屍懸案！西門町萬年溜冰失蹤1年　癌末兄尋妹才被發現

30年來未讓殺害小芬（圖）的真凶伏法，是家屬及承辦檢警心中至今的遺憾。（翻攝畫面）

▲30年來未讓殺害小芬（圖）的真凶伏法，是家屬及承辦檢警心中至今的遺憾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

30年前，一則黃姓癌末建中生尋妹的新聞引發全國矚目，時任行政院長的連戰要求警政署全力協尋，後來終於查出黃妹已喪命，遭棄屍山區，並鎖定死者同學的父親朱姓男子涉有重嫌，雖然多名目擊者供稱在棄屍地點看過朱男與死者，但苦無殺人的直接證據，法院只能判朱無罪，宣判之後沒多久，癌末建中生便離世，也讓這起沒有凶手的命案，成為家屬及檢警心中永遠的遺憾。

1994年7月5日，多家媒體同步刊載一則「小芬快回家」的新聞，搭配一張少年躺病床、母親在旁照料的照片，吸引廣大民眾的目光，成為全國矚目的焦點。

當年癌末哥哥尋妹的新聞曝光後，讓「尋找小芬」一事成為全民運動。（翻攝《聯合報》）

▲當年癌末哥哥尋妹的新聞曝光後，讓「尋找小芬」一事成為全民運動。

癌末兄尋妹　全民相助

新聞主角是年僅16歲、就讀建國中學一年級的黃姓學生，他表示，父親8年前過世，母親靠打零工將自己及妹妹拉拔長大，但1993年9月30日、中秋節當天，妹妹和同學相約西門町，從此失去音訊，家人雖報警協尋，卻沒有任何著落。

不幸的是，黃姓建中生後來被診斷為肝癌末期，他深怕自己走後，母親無人照顧，所以鼓起勇氣，向同班同學、時任行政院長連戰的兒子連勝武求助，連勝武將此事告知父親後，連戰要求警政署通令全國警力協尋黃妹，並在媒體的推波助瀾下，讓「協尋小芬」成為全民運動。

時任行政院長的連戰（圖）透過兒子得知黃家狀況，便通令警政署協尋小芬行蹤。

▲時任行政院長的連戰（圖）透過兒子得知黃家狀況，便通令警政署協尋小芬行蹤。

台北市警察局文山一分局刑警看到這則新聞，注意到黃母提供小芬失蹤時的資訊，腦海裡浮現檔案室某個被塵封近1年的紙箱，有了不祥的預感。

指認無名屍　曾遭勒頸

原來1993年10月24日，有民眾在文山區老泉里的巷弄遛狗，愛犬突然跑進一處竹林，對著山溝狂吠，他靠近一看，赫然發現一具女屍，警方獲報趕抵現場，因屍體腐爛，也沒證件，無法辨識身分，只能將女屍身上的紅色上衣、藍色牛仔褲及手腕上鏡面破碎的錶，發布在協尋專刊，期盼家屬出面指認，並先將女屍安葬於公墓的無名塚。

小芬失蹤隔月，她的屍首被發現棄置在木柵荒野的山溝內。

▲小芬失蹤隔月，她的屍首被發現棄置在木柵荒野的山溝內。

承辦刑警認為無名女屍可能是黃妹，連忙到檔案室搬出紙箱，並通知黃母前來指認，黃母一走進辦公室，看到專刊上的衣物，立刻崩潰大哭，因為不論衣服、褲子或手錶，每樣都是她買給女兒的，巧合的是，確認小芬已經離開人世的那天，剛好是她失蹤滿1年的9月30日。

同年的10月4日，黃家人隨同檢警前往公墓開棺驗屍，法醫相驗發現，死者頸部有遭人勒扯的跡象，判斷應是被掐頸窒息而死。究竟是誰與十多歲的少女有如此深仇大恨，非得對她痛下毒手，並棄置荒野？為了緝凶，檢警只能想辦法還原小芬失蹤前的行蹤。

文山一分局（圖）通知黃母前來指認無名女屍，透過衣物飾品確認遇害的正是小芬。

▲文山一分局（圖）通知黃母前來指認無名女屍，透過衣物飾品確認遇害的正是小芬。

檢警調查，事發當天早上，小芬和同學相約西門町萬年大樓溜冰，其中一名朱姓女同學家的花店就在中華路上，又鄰近公車站，大家講好先到花店集合，沒想到當天突然下雨，朱女怕同學淋濕，撐傘來回在公車站及花店接送同儕，第一個到達花店的就是小芬。

證詞不合理　疑似串供

不過，朱女接另一名同學抵達花店時，小芬卻不見人影，大家到齊後以為小芬臨時有事離開，不以為意，仍照既定行程去溜冰，直到當晚小芬遲未返家，黃家人驚覺有異，才趕忙報警。

多名目擊證人都指稱，曾於棄屍地點附近見到疑似朱男與小芬的男女發生糾紛。（示意畫面）

▲多名目擊證人都指稱，曾於棄屍地點附近見到疑似朱男與小芬的男女發生糾紛。

現任警政署長張榮興正是當時轄區派出所所長，他接獲黃家人報案後，先詢問朱女的父親、花店老闆朱姓男子，朱男表示當天上午10點半到11點半，他都在店裡睡覺，並未看到小芬，由於當時監視器並不普及，張榮興只能帶著同仁土法煉鋼，以花店為中心，層層向外詢問，卻一無所獲。

專案小組人員表示：「萬萬沒想到小芬失蹤1年後，竟然變成命案！我們也只能從她最後現身的花店重新展開調查，結果意外發現案發隔天，這間花店就結束營業，我們逐一過濾朱男當時的說詞，才發現有諸多不合理之處。」

小芬當年與同學相約前往萬年大樓（圖）溜冰，不料卻在朱男開設的花店中失去音訊。

▲小芬當年與同學相約前往萬年大樓（圖）溜冰，不料卻在朱男開設的花店中失去音訊。

原來，小芬抵達花店後，上午11點10分曾在店裡打電話，由於花店不大，面積僅2坪，朱男若真的在店裡睡覺，不太可能沒看到小芬，且朱當天的行蹤與許多人的證詞不符，就連女兒的說法也打臉父親，更有證人透露，案發後朱男曾要求，若警方找上門，要配合他的說法。

就在檢警對朱男產生懷疑時，警方又接獲另一名高中女生報案，說自己曾是花店的工讀生，老闆朱姓男子之前以教她開車的名義，將她載往文山區，並趁機在車上對她毛手毛腳，她嚇得奪門而出，向附近農家求救，才得以平安返家，關鍵是女學生指稱的犯案地點，離小芬遭棄屍的地點只有5分鐘車程。

警政署長張榮興（圖）當年是轄區派出所所長，曾帶隊搜查小芬失蹤案，可惜一無所獲。

▲警政署長張榮興（圖）當年是轄區派出所所長，曾帶隊搜查小芬失蹤案，可惜一無所獲。

取得朱男涉嫌猥褻少女的證詞後，檢警繼續調查，朱的女兒卻突然翻供，幫父親做出不在場證明，檢察官直覺認為父女倆串供，決定將朱男羈押，偵辦期間他對相關疑點都無法清楚交代，最後還脫口說出：「我之前供詞都是瞎編的，承不承認犯案都無所謂了，你們自己去查吧！」

無殺人實據　獲判無罪

為鞏固證據，檢警陸續找到7名目擊者，他們都表示曾在棄屍地點看過疑似朱男、朱男的車與小芬，其中一名計程車司機還說曾目睹二人起衝突，並聽到朱將小芬勒斃的「喀嚓」聲，此外，檢警也在朱男車上找到疑似小芬手錶的玻璃碎片，送鑑定後獲回覆「應該是」，讓專案小組士氣大振，認為替小芬申冤有望。

承辦檢警以紙條寫下對小芬命案的想法，藉此紓解心中多年的遺憾。（翻攝東森新聞）

▲承辦檢警以紙條寫下對小芬命案的想法，藉此紓解心中多年的遺憾。

就在檢察官準備起訴朱男前夕，朱透過律師表示願意認罪，但條件是檢察官必須要求法官不能判他死刑，他也不會交代犯案經過，面對如此荒唐的要求，檢察官無法接受，最後依殺害黃女、猥褻工讀生等罪將朱起訴。沒想到歷經1年半審理，朱涉嫌殺人部分獲判無罪；猥褻等其他罪行，也只遭輕判3年半。步出法庭時，朱甚至對著鏡頭比出勝利手勢，令人傻眼。

朱男（圖）說詞反覆甚至曾打算認罪協商，最後獲判無罪步出法庭時，還對媒體比出勝利手勢。（聯合知識庫）

▲朱男（圖）說詞反覆甚至曾打算認罪協商，最後獲判無罪步出法庭時，還對媒體比出勝利手勢。

雖然目擊證人都簽名具結，願意為證詞負責，但法院為求慎重，仍安排他們接受測謊，卻有2人未通過，至於朱男測謊也沒通過，不過，測謊只能當參考，加上找不到朱殺人的直接證據，法院審理後只能做出無罪判決。對於這樣的結果，死者家屬無法接受，小芬的哥哥也在一審宣判後沒多久離世，讓這起沒有凶手的命案，成為家屬及檢警心中永遠的遺憾。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【無法定罪凶殺案】少女失蹤1年成白骨　檢警逮凶嫌角力鬥智終敗北
【無法定罪凶殺案1】癌末建中生尋失蹤妹全國矚目　求助同學院長爸竟變命案
【無法定罪凶殺案2】少女赴萬年冰宮遊玩詭失聯　竟是同學父涉嫌殺人

 
ET快訊
清水健「揉胸打招呼」被封殺6年　AV女優示範超扯手法
北市府女科員販毒　1原因比「帶壞她的男友」刑責更重
美官校「清寒台籍生」畢業　媽媽、外婆赴美車禍重傷
蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的
丹麥女總理被男子毆打「傷勢不明」　兇手落網
端午連假午前36℃、午後炸雷雨　鋒面滯留再10天
輝達研發中心傳落腳南港　潤泰新回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少女棄屍懸案！西門町萬年溜冰失蹤1年　癌末兄尋妹才被發現

北市府女科員販毒　1原因比「帶壞她的男友」刑責更重

雲林鐵皮工廠深夜大火！急調堆高機破門　屋主也疑惑起火原因

小開涉金錢糾紛！行口遭球棒隊闖入狂砸　彰警火速逮3惡男

快訊／雲林西螺塑膠工廠「內部全面燃燒」　警消出動9車18人灌救

連騙2銀樓！台中慣竊得手5萬佛祖金墜　寓意「一念成魔」真的被抓

逃逸移工逃跑踢鐵板！翻牆糗闖「台北看守所」　2人當場被逮

快訊／嘉義1男受困溪流　「緊趴巨石求救」下面全是湍急黃泥水

噁男視訊裸聊逼「連結」遭拒！竊錄裸照要脅正妹...他下場慘了　　　

2歲女童慘被「明星花露水」砸傷左眼出血　粗心保母慘了

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

台妞在加拿大工作遇裁員　重建心態應徵又遭放鳥...

台65線聯結車突「上下彈跳」 90度鬼切對向車道卡分隔島

黃仁勳：TAIWAN字母藏AI　「從這開始幫世界建立基礎」

少女棄屍懸案！西門町萬年溜冰失蹤1年　癌末兄尋妹才被發現

北市府女科員販毒　1原因比「帶壞她的男友」刑責更重

雲林鐵皮工廠深夜大火！急調堆高機破門　屋主也疑惑起火原因

小開涉金錢糾紛！行口遭球棒隊闖入狂砸　彰警火速逮3惡男

快訊／雲林西螺塑膠工廠「內部全面燃燒」　警消出動9車18人灌救

連騙2銀樓！台中慣竊得手5萬佛祖金墜　寓意「一念成魔」真的被抓

逃逸移工逃跑踢鐵板！翻牆糗闖「台北看守所」　2人當場被逮

快訊／嘉義1男受困溪流　「緊趴巨石求救」下面全是湍急黃泥水

噁男視訊裸聊逼「連結」遭拒！竊錄裸照要脅正妹...他下場慘了　　　

2歲女童慘被「明星花露水」砸傷左眼出血　粗心保母慘了

妻助發以色列總理逮捕令恐遭制裁　喬治克隆尼「親致電白宮」關切

少女棄屍懸案！西門町萬年溜冰失蹤1年　癌末兄尋妹才被發現

粽子吃到快崩潰？她改造「粽式蛋炒飯」　網友：做鹹粥也好吃

澎湖花火節周邊美食必吃　仙人掌冰、郵局口蔥油餅在地人和觀光客都愛

丟丟妹認愛大6歲髮型師！吵架不溝通遭嗆「壁虎」為男友改2壞習慣

過端午「小心5種蟲」！　被牠咬一口致死率恐達60%

新大樓疑「擋住富士山」7月交屋喊卡！　建商申請作廢全拆了

4大超商「端午連假優惠」懶人包！咖啡30元爽喝、冰淇淋第2件10元

「花蓮文化幣」上路了！超過200處消費點　16到22歲領用方式一次看

丹麥女總理被男子毆打「傷勢不明」　兇手遭逮捕

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

社會熱門新聞

2歲男童趴伏蓄水池溺斃　粗心媽曝原因

男浮屍「口鼻封膠帶」　生前最後畫面曝光

勇警抓通緝犯「頭部中彈」考績竟乙等

即／西螺塑膠工廠內全面燃燒　出動9車18人灌救

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

欠稅823萬美魔女遭管收　床太硬決定吐錢

逃逸移工躲查緝　翻牆糗闖看守所遭逮

小情侶衝畢典出事　 機車雙載撞飛躺地

即／大里驚傳銀樓竊案　歹徒偷走黃金墜子

陸軍586旅爆集體霸凌士官長！罵廢物、砸塑膠籃

女科員涉販毒　刑責比供毒男友更重

墜橋特斯拉7千顆鋰電池狂燒　消防造水池滅火

小開涉金錢糾紛　行口遭球棒隊3惡男闖入狂砸

「蘿拉同名」裁定公告曝　和潤：不便透露

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

深田詠美屁股變方型！　網看片嚇壞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

陸媒：黃仁勳應給大陸同胞一個說法

蘿拉「名牌包總花費」直逼房子頭期款

美女警自拍「女女性愛片」外流！

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

女球迷嗨「掀衣甩奶」7秒影片曝

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面