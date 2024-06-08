屏東女騎士「墜施工坑洞」身亡！家屬提國賠1000萬　結果出爐

▲黃女騎車不慎摔進水溝身亡，家屬提1000萬國賠，法院判決獲准。（示意圖、與本案無關／AI生成）

文／CTWANT

屏東1名黃姓婦人於2020年9月25日晚間，騎機車返家途中，不慎墜入施工中的坑洞死亡，陳姓包商被依過失致死罪判刑，與黃女家屬達成和解，獲得緩刑，事後黃女的羅姓丈夫與3名孩子，對於現場未設置交通錐和夜間警告措施，對工程發包及水溝管理單位農田水利署提出國賠，4人求償慰撫金各250萬元。

據了解，黃女3年前晚間從農田騎車返家，行經南州鄉產業道路，不慎墜入施工中的農田排水溝坑洞死亡；陳姓包商被依過失致死罪起訴，遭判刑一年，緩刑3年，後續黃女家屬針對事故地點未設置交通錐、夜間反光和施工警告燈號，向工程發包及水溝管理單位農田水利署提出1000萬國賠。

農田水利署表示，水溝是他們所設置管理，經屏東管理處發包給工程公司施作，且已有指示該公司應在工地範圍明顯處和工程終起點，豎立標示牌警示，認為黃女死亡為陳姓包商的過失，農田水利署在水溝設置及管理，已做出防範措施並無疏失，由於黃女早已知曉水溝正在施工，卻在行經時未注意車況，認為黃女也有過失，應減輕他們的賠償責任，後續家屬已與該公司和陳姓負責人以485萬元和解，農田水利署與該公司和負責人並無連帶責任。

法院審理，公司施作工程時，農田水利署及屏東管理處，並未向屏東縣南州鄉申請路權，導致施工期間道路並未封閉，因水溝施工，造成坑洞出現，長達5日農水署皆未及時發現，防止危險發生，事故地點甚至也無任何防護措施及警告標示或號誌，法院認為此次事故發生不是道路損壞，是水溝施工工程管理欠缺，家屬提告國賠有理。

法院說明，法官日前依法宣判，考量事故發生原因及管理缺失等情形，判農田水利署應賠償羅姓丈夫和3名小孩各150萬元為適當，扣除工程公司在民事部分已賠償485萬元，應支付4人各28萬7500元，可上訴。

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