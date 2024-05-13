10多種刑具私刑虐死員工！南投露營區老闆+3同夥遭羈押禁見

▲南投一名露營區老闆夥同3名員工活活打死一名張姓男子，法官裁准4人羈押禁見。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

南投中寮鄉一處露營區驚傳老闆動私刑將員工活活打死案件！42歲謝姓男子數月前承租該露營區經營，但他卻在11日深夜夥同其他3名員工，對另名張姓員工動用私刑，期間動用了10多種刑具，外加拳打腳踢，事後還撥打119謊稱有人跌倒請求救護，行徑相當誇張。南投地檢署今依傷害致死罪，將謝男等4人向法院聲請羈押禁見獲准。

這起案件發生在11日深夜，謝男不明原因對47歲張男不滿，於是找來33歲徐姓、40歲許姓、24歲何姓員工毆打張男，眾人先將張男帶到一處販賣物品的福利社，並將現場所有物品，包括掃把、塑膠椅、水管等10多種工具當成刑具，不斷毆打張男。

▲▼4名犯嫌動用10多種刑具活活將人打死。（圖／記者高堂堯翻攝）

直到張男倒臥在地一動不動，眾人才驚覺打死人，嚇得連忙輪番替張男CPR，但已為時已晚，到了今(13日)才由其中1人撥打119，謊稱有人摔倒請求救護，但警消到場，張男已明顯死亡。

警方後續將4人帶回調查，並依法送辦，而南投地檢署訊後將4人依涉犯傷害致死罪，且有勾串逃亡之虞向法院聲請羈押禁見。法院羈押庭結果稍早出爐，法官裁准羈押禁見。