北市豬腳店深夜遭闖入　房東剛好路過！報警活逮竊賊

▲中正二泉州所警方逮捕涉嫌竊剪電線的翁男歸案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／台北報導

4月27日晚間23時許，北市中正區惠安街一處豬腳店遭到竊賊闖入，該名竊嫌持剪刀、鉗子等工具在店內搜刮財物，後來甚至利用工具竊剪店內的電線資材，該店面房東夜間經過發現有異，打110報警求助，警方到場發現竊賊仍在現場，立刻上前盤查將他逮捕歸案。





中正二警分局州街派出所表示，當晚23時許接獲民眾報案，稱惠安街一處豬腳店遭竊，且小偷就在現場，警方獲報後立即馳赴現場。報案房東發現當時屋內有聲響傳出，緊急報警處理，警方到場發現涉案人翁男（58歲、經查有公危前科）身旁有裝著電線的麻布袋，及做案工具包含手套、剪刀、老虎鉗等，當場人贓並獲將他逮捕帶回警局。

由於翁嫌行為涉及夜間入侵民宅並使用工具竊盜，警詢後依處犯《刑法》加重竊盜罪將他移送台北地檢署偵辦。翁嫌平常四處打零工並居無定所，落網後供稱因為缺錢才會入侵住宅剪電線想變買賺錢，但剛入侵民宅就被屋主發現。

警方呼籲民眾商家應加裝防盜張住，杜絕宵小危害，警方會加強轄區犯罪熱點巡邏，以杜絕不法事件發生。

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