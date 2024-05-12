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2年來首度！俄軍發動「2波越境突襲」　烏克蘭邊境上千人撤離

▲▼烏克蘭哈爾科夫州沃夫昌斯克（Vovchansk）遇襲，百姓撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭沃夫昌斯克（Vovchansk）遇襲，民眾緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯在烏克蘭東北部的哈爾科夫州（Kharkiv）連續發動2次越境突襲，導致該區域上千人撤離。這是俄軍2022年夏末遭烏軍擊潰驅離之後，2年來首度再次越境推進，被烏克蘭總統澤倫斯基稱為俄羅斯的「新一波反攻行動」。

第一名烏軍消息人士向CNN表示，在第一次越境突襲中，俄軍朝著哈州沃夫昌斯克（Vovchansk）方向滲透至少1公里，最終目的為「深入10公里，並且在邊境建立一個緩衝區，確保俄羅斯領土不受戰爭影響。」

烏克蘭國防部聲明證實，俄軍利用導引炸彈與火砲，在邊境地區加大攻擊，10日凌晨5時左右，在裝甲車支持下跨越邊境。不過，烏克蘭預備役部隊已經被部署、強化防禦。哈爾科夫州政府11日表示，該區域遭到逾20枚滑翔炸彈攻擊，州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）透露，俄軍砲火與空襲範圍涵蓋超過30座城鎮和村莊，導致至少3死5傷。

▲▼烏克蘭哈爾科夫州沃夫昌斯克（Vovchansk）遇襲，百姓撤離。（圖／達志影像／美聯社）

第二名烏克蘭消息人士向CNN透露，在第二次越境突襲中，俄軍朝著克拉斯涅（Krasne）方向滲透了5公里，參與兵力約2000人、4個營。基輔官員沒有提供太多資訊，但烏軍總參謀部10日指出，克拉斯涅與2座鄰近村莊遭到俄軍攻擊。

同樣值得注意的是，烏克蘭前線監測組織「DeepStateMap」的戰情資訊顯示，包括克拉斯涅在內的4座鄰近村莊已經被劃入灰色地帶，意味著爭議領土、而非烏克蘭完全控制的地區。該組織在Telegram指出，2次越境突襲部署的俄軍人數不足以更深入烏克蘭領土，但讓人注意到莫斯科在邊境部署更多兵力，估計約有4萬人。

澤倫斯基被問及最新戰況時，並未試圖淡化嚴重性，但聲稱烏軍已經料到敵方採取此類行動，「俄羅斯（在哈爾科夫北部）發動新一波反攻行動。烏克蘭用我們的部隊、軍旅和砲兵在那裡迎接他們……目前為止，我們已經用砲火阻止了敵軍」，同時向哈爾科夫州增派部隊、強化陣地。

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