慎入！男遭斷腳筋「一刀斃命」　一旁吃火鍋民眾急移桌子

▲男子遭一群人圍住。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

大陸陝西寶雞在本月7日晚間11時，發生一起血腥案件！一名男子當街遭仇人「斷腳筋」，而且一刀斃命。這時剛好旁邊是一群吃火鍋的食客，不過大家看到這一幕全嚇壞，但這時大家也顧不上被殺害的男子，只顧著把火鍋料整桌搬走。

據《自由亞洲電台》報導，事發當時一名男子和另一群男子交談，但隨後這名男子直接被另一人捅刀刺下半身，導致男子當場血流如注。不過男子一開始還有意識且站立，但過了30秒後，男子整個人倒下，地面都是血，最後男子不幸身亡。

▲男子的大腿被刺，當場血流如注。（翻自X平台）

▲約30秒後男子倒下，旁邊的民眾只顧搬走火鍋桌。（翻自X平台）

這時剛好現場有一群正在吃火鍋的民眾，大家看到這一幕都嚇壞了，紛紛起身逃離。但大家也顧不上被刺殺的男子，只是趕緊讓店員把整桌火鍋料搬走，然後看著男子躺在地上。

寶雞市公安事後證實這起事件，表示一名37歲馬姓男子，在用完晚餐後，在路邊遇到熟人李姓男子，但隨後兩人因瑣事發生口角。之後馬男用摩托車鑰匙的配飾小刀，捅向李男的大腿，由於傷及動脈，導致李男血流如注，最後失血過多身亡，另外馬男也被依法採取刑事強制措施。

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