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不是唐吉訶德！日本必逛「掃貨神店」　內行再推2家：質感超讚

▲▼日本大創。（圖／記者陳世昌攝）

▲日本大創價格比台灣便宜一半。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人去日本必逛唐吉訶德，但還有更讚的CP值神店！一名妹子驚呼，日幣甜甜價，友人買精品，她則是瘋逛大創，「換到匯率低時只要22元左右」，比台灣售價49元還便宜一半之多。文章曝光後，一票內行人再推2家店，質感不輸大創與無印良品，「買完大創再去Seria又再去3COINS，整個大大滿足啊！」

一名女網友在臉書公開社團《我愛逛市場•市集•超市•超商》表示，現在日幣便宜，大讚日本大創超好買，「台灣49元，換到匯率低時只要22元左右！」原PO接著自嘲，「朋友買LV、我掃大創！」

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原PO拍下各種料理神器，像是三明治壓模器、烘焙模具、磨果泥器具、抗菌砧板紙、杯麵蓋等。

一票網友點頭大讚，「我會失心瘋」、「4月中在大阪心齋橋的大創，買到貓頭鷹！日幣300元，台幣不到70元」、「去日本必安排，只可惜不能免稅」、「上次就去幫兒子買便當袋，一個不到25！直接買5個輪著用」、「一定要掃貨的啊」、「上周去也在大創掃一堆，比台灣好買多了，在日本 喜歡逛他們的超市&二手店&百元店，都可挖到一堆寶」、「我好擔心我出不去」、「我上次買6樣，台幣大概130元左右，台灣就是294元差蠻多的」。

內行還激曝必逛名單，還有Seria跟3COINS，「可以去逛Seria看看，它也是日本百元商店，裡面的小物全是日本製造，質感比大創優秀太多」、「3COINS也超級好逛，質感不輸給無印」、「買完大創再去Seria又再去3COINS，整個大大滿足啊！Seria、3COINS質感真的比大創好太多了！剛剛在大創買過的東西看到又再買一次」、「去日本必逛大創、3COINS，每次都好幾個小時才能走出來」。

▼內行大推Seria與3COINS。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本百元商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本百元商店。（圖／記者蔡玟君攝）

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA出示優惠碼券，能享有指定優惠，旅客可先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

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