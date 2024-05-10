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大陸 大陸焦點 特派現場

西安地鐵驚現「神秘黑衣怪客」　頭頸「90度垂直」如喪屍片場景

記者魏有德／綜合報導

西安部分市民近期發現在地鐵上出現一名神秘黑衣怪客，只見這名男子穿著黑色連帽外套，頭部及臉部完全在帽子的遮蓋下，讓人看不清五官。此外，男子大部分時間都低著頭，頭頸的折角呈現90度垂直的狀態，連移動時也不曾抬頭，讓其餘乘客看得寒毛直豎。部分民眾將手機錄下的影片傳至網路上，引起網友熱議。

▲西安地鐵出現一名「黑衣怪客」。（圖／翻攝光明網）

▲西安地鐵出現一名「黑衣怪客」。（圖／翻攝光明網，下同）

《光明網》報導，近日，西安多名市民反映稱，乘坐地鐵時遇見一黑衣男子，他看到座位也不坐下，只是背靠扶手，將頭埋得極低，時不時會發出聲音。在地鐵行進過程中，該男子多數時間是低著頭的，只是偶爾抬頭環顧四周，但目光呆滯。

▲西安地鐵出現一名「黑衣怪客」。（圖／翻攝光明網）

對於民眾的疑慮，西安軌道交通集團一名工作人員表示，這名黑衣男子就是一位普通的乘客，也曾詢問過他有沒有需要幫助的地方，但這名男子沒有做任何的回應，「對於網友擔憂的安全問題，他們也會密切關注，車廂都有巡車員，也會加大巡視力度。」

▲西安地鐵出現一名「黑衣怪客」。（圖／翻攝光明網）

部分網友表示，「或許就是個身體疲累的打工人，不必過多揣測」；「肩頸有問題吧！別製造恐慌」；「像喪屍片的場景」；「該不會是一種行為藝術」。

此外，網路也流傳一支「黑衣怪客」被警察帶走的畫面。對此，西安市公安局地鐵分局民警回應稱，案件正在偵辦中，暫不方便透露。

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