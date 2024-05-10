害百度蒸發540億！「女惡魔」副總裁丟飯碗　秒成立新公司

▲璩靜發文道歉。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

百度集團副總裁、公關部門最高主管璩靜近日因狠嗆員工的「沒人性」發言遭到炎上，害百度市值蒸發逾120億元人民幣（約新台幣540億元）。據陸媒披露，璩靜已經從百度離職。之後，有璩靜前下屬實名披露了她更多冷血內幕，稱她「讓女下屬去跟媒體老師談戀愛」。璩靜回應，這是百度內部有人花8000多元讓他發的。

據《21世紀經濟》報導，百度副總裁璩靜已離職，百度公司即將就此發布公告。目前百度內部工作平台顯示璩靜已離職，璩靜個人的朋友圈狀態已改為3日可見。

▲璩靜已離職。（圖／翻攝自微博）

璩靜身為百度公關第一把手，親自開設抖音帳號，希望打造有如小米創辦人雷軍的網紅現象。她從5月1日開始發布4段短片，主要分享自己的工作模式與理念，粉絲數飆升到95萬人左右。

但是短短不到一周，就因為發表「公關員工不可以有假期」、「員工離職秒批」、「和員工只是僱傭關係，為什麼要考慮員工的家庭」等爭議言論，引發熱議。璩靜爆發失言風波後，百度形象大傷，在港股、美股合計市值蒸發逾120億元人民幣（約新台幣540億元）。

據《澎湃新聞》報導，有分析人士指出，璩靜發布的幾個影片均有「引戰」成分，這是非熱點事件當事人的個人IP迅速崛起的常規手法，在微博、微信公眾號、百家號、抖音等都常見。

▲前同事發文爆料。（圖／翻攝自微博）

5月9日凌晨，璩靜就自己引發的風波在朋友圈發文道歉。璩靜表示，因為個人的短影音引起這麼大的風波，向廣大網友誠懇道歉。對於網友的意見和評論，會深刻反思、虛心接受。

璩靜稱，發布短影音之前，沒有事先徵求公司意見，不符合相關流程，也不代表公司立場。影片中很多不妥不適之處，使外部對公司價值觀和企業文化產生誤解，造成了嚴重傷害，也為此誠懇道歉。

值得關注的是，在璩靜凌晨發文道歉後，有璩靜前華為下屬員工實名披露更多內幕。該員工表示，璩靜著急是其本色性格的表現，璩靜曾經讓自己的女下屬去跟媒體老師談戀愛，在工作中璩靜只想讓自己的領導開心，其他全然不顧等等。而璩靜對此表示，這是百度內部有人花2000塊錢人民幣（約新台幣8982元）寫的，而該員工對璩靜的回應表示否認。

據《第一財經》，5月9日，天眼查資訊顯示，今年4月24日深圳市哇卡哇卡文化有限公司成立，該公司法人為璩靜。公司經營範圍包括日用品銷售、家電銷售、通訊設備銷售、服裝服飾零售、文化娛樂經紀人服務等。

相關人士透露，該公司法人即為剛剛離職的百度副總裁璩靜，持股比例90%。另一名持股10%的股東鄒少歡是璩靜在百度任職期間的助理。

璩靜的百度通訊錄中，已經顯示「已離職」；璩靜抖音帳號中，原先的「百度副總裁」職位描述已經刪除，其帳號也只有一條道歉影片。並且目前璩靜的百度百科以及抖音百科職務介紹已經變更為「百度原副總裁」。