求妻原諒出賣小三！　無恥男超鹹濕：今天想從後面進去

▲李男為求妻子原諒，提供與小三的鹹濕對話，因此台南地院判小三謝女必須賠償原配20萬元精神撫慰金。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

在台南某房仲公司任職的李男，與謝姓女同事外遇，李妻察覺丈夫行為有異，強力逼問，而李男為了求得妻子原諒，主動提供與小三的親密對話，包括他告訴謝女：「今天想從後進去」等語，而謝女在法庭上主張不知道李男已婚，且李妻提供的對話記錄沒有證據能力，卻因為情人的出賣，被台南地院法官判賠20萬。

李妻主張，他於2023年與李男結婚，近來察覺丈夫行為異常，似乎出軌，一再追問，丈夫為了求取她的原諒，坦承與謝姓女同事外遇，並出示與小三的鹹濕對話，包括他問小三：「今天有想要做愛嗎？」謝女回「會啊！」李並說，「今天想從後面進去。」

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李妻認為謝女侵犯她的配偶權，向台南地院提告，求償精神撫慰金100萬，但謝女主張，她不知道李男已經結婚，以為李妻只是他的前女友，同時，她也認為，李妻所提的對話內容，侵犯其隱私，應不具備證據能力。

但她被情人出賣了，因為李男提供給妻子的證據裡，謝女透過LINE對李男說：「你都莫名奇妙登記了，還要我怎麼做？你看不出我今天想跟你打炮喔、好久沒炮炮了」「我剛好MC來，你回來是安全期……回來要射哪裡，給寶貝選。但要先讓我親久一點，很喜歡親你，無時無刻想著兩人度蜜月享受美景甚至做愛的畫面。」

法官認為，上述對話顯示謝女知道李男已婚，同時，因為李妻所提證據，係丈夫主動提供，沒有侵犯隱私權問題，因此認定這些鹹濕對話有證據能力。判決書指出，謝女明知李男已與原告登記結婚，仍有逾越普通朋友之親密交往，破壞原告與李男的婚姻圓滿及原告的配偶權，且侵害情節重大，審酌雙方社會、經濟等條件，判謝女應賠償原告20萬元。



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